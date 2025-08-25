雑貨店「3COINS」（スリーコインズ）は、創刊70周年を迎えた集英社の少女まんが雑誌『りぼん』とのコラボレーションアイテムを年9月6日より、全国の3COINSならびに公式通販サイト「PAL CLOSET」にて販売する。

今回のコラボレーションでは、世代を超えて愛される『りぼん』の人気まんが6作品がデザインされたグッズが登場する。『ときめきトゥナイト』『ちびまる子ちゃん』『姫ちゃんのリボン』『ママレード・ボーイ』『ルナティック雑技団』『ご近所物語』のグッズが発売される。

全92アイテムのラインナップは、あの日、あの時のときめきがよみがえるアイテムばかり。『りぼん』の表紙がデザインされたポーチやエコバッグを始め、名シーンのイラストを用いたステッカーセットやマグカップ、付録をオマージュした復刻デザイングッズなど、胸が高鳴ること間違いなし。

発売日の9月6日は購入希望者に対して事前抽選を行う。加えて購入個数制限を設定する。詳細は特設サイトを確認すること。



商品ラインナップ

・BOOK型メモセット(6種/各330円)・BOOK型エコバッグ(6種/各1,100円)・PVCクリアポーチ(6種/各330円)・ポケットティッシュ(6種/各330円)・缶入りステッカー(6種/各330円)・マスキングテープ(6種/各330円)・トートバッグ(6種/各880円)・ポーチ(6種/各660円)・ストックBAG(6種/各550円)・マグカップ(6種/各770円)・ツイルポーチ(2種/各330円)・ミニトートキーホルダー(2種/各330円)・二つ折り財布(2種/各330円)・ブリキ小物入れ(2種/各880円)・貯金箱(2種/各550円)・ペンケース(2種/各550円)・レターセット(2種/各330円)・ペーパーファイル(2種/各330円)・付箋セット(2種/各330円)・ペーパーBAG2枚セット(6種/各330円)・スペシャルBOX(6種/各2,750円)

《ランダムアイテム》・ミニ巾着(330円)※全6種 ・マグネット(330円)※全12種

加えて、集英社の少女・女性向けまんがポータルサイト「リマコミ＋（リマコミプラス）」にて、今回のコラボ作品を無料で読めるキャンペーンを順次開催する。昔読んだ人も、まだ読んだことがない人も、この機会に「リマコミ＋」をチェック!

キャンペーン開始日は8月19日10:00～。対象作品は、『ときめきトゥナイト』『ちびまる子ちゃん』『姫ちゃんのリボン』『ママレード・ボーイ』『ご近所物語』。