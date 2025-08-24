タレント、女優、グラビア、野球番組など、マルチに活躍している磯山さやか。8月24日に放送されるNHKのプレミアムドラマ『コトコト～おいしい心と出会う旅～』茨城編(BS・BSP4K 22:00～22:59)では、芋農家・高橋家(高ははしごだか)の妻・高橋由紀恵役を演じた。磯山にインタビューし、地元が舞台のドラマに出演した感想や茨城の県民性などについて話を聞いた。

磯山さやか 撮影:加藤千雅

『コトコト』は、百貨店のバイヤーの主人公・結稀宏人(古川雄大)が、日本全国の魅力的な食材を探して全国各地を旅する人情グルメ物語。磯山は茨城編で、夫・正紀(金子岳憲)と高校生の娘・沙耶(瀧七海)の間で板挟みになる芋農家の妻を演じた。

「農業経験がなかったのですが、その経験というよりも、家族愛の方がメインだったので。あんな大きな娘はいないですが、茨城の家族の温かさを知っているからこそ、演じていて楽しかったですし、難しくはなかったです」

故郷の茨城だが、方言の度合いを調整するのに苦労したという。

「私の出身地の鉾田市も訛っている地域なんですけど、1人だけすごく訛っているのもダメなので、ほかの方とのバランスを考え、方言指導の方と相談しながら調整しました。バラエティ番組で訛ってくださいと言われる時は、わかりやすい茨城訛りにしているので、バラエティ寄りの方言になってしまっている部分もあって、その調整が難しかったです」

演じた由紀恵との共通点を尋ねると、「人を励ます、鼓舞するところはすごく似ていると思います」と答えた。

「旦那さんがしっかりしていないという役柄で、なんとかしてあげたい人に対して『頑張って!』と励ます感じは似ているなと。私は末っ子なので、子供の頃は末っ子気質で、そんな感じではなかったんですけど、高校時代に野球部のマネージャーをやったことで、誰かのためにという気持ちが根付いて、『しっかりしなさいよ!』みたいなことはよくしています(笑)」

野球部のマネージャーとして培われた性格が、芸能界にもプラスになっているようだ。

「バラエティなどで、メインの方のサポートにつく時とかに活きているのかなと。空気を読むことはすごく身についたと思います」

茨城県で育まれた“おもてなし精神”

人のために何かしてあげたいと思う性格は、茨城県の県民性も影響しているのではないかと分析する。

「茨城の人は“おもてなし精神”がけっこうあって、相手のために何かしてあげたいと思うんです。その場が円滑に進むために、いろんな人を気にかけるというのが県民性としてあって、人とのご縁を大切にするというのがあるのかなと。芸能の仕事もチームプレーが大事なので、そういうところにも活きている気がします」

そして、改めて茨城が自身にとってどういう場所になっているか尋ねると「帰ると脱力する場所」と表現した。

「芸能界でも自分らしくいるようにしていますが、どこかでやはりこの業界にいる磯山さやかを演じている部分があって、茨城に帰ると茨城生まれの磯山さやかに戻れるというか、鎧を外してくれる場所ですね。誰しもそうですが仕事の時は頑張らないと、というところがありますが、茨城は頑張らなくていい場所なので」

さらに、「空気もちょっと違いますし、食べ物もおいしい。いいところだなと思います」と茨城愛があふれる磯山。『コトコト』を見て、「茨城を訪れる人が増えてくれたらうれしい」と話していた。

■磯山さやか

1983年10月23日生まれ、茨城県出身。2000年10月にグラビアアイドルとしてデビュー。その後、バラエティやラジオ、スポーツ番組のMCなど、幅広く活動。女優としても存在感を示し、今年4月期のテレビ東京系ドラマ『夫よ、死んでくれないか』では、 安達祐実、相武紗季と共にトリプル主演を務め、モラハラ夫に復讐する専業主婦を熱演した。

■プレミアムドラマ『コトコト～おいしい心と出会う旅～』茨城編

8月24日 BS・BSP4K 22:00～ 再放送8月30日 BSのみ 23:10～ ※群馬編 再放送 BSのみ 8月23日23:10～