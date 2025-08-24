中日が広島に競り負け。連勝は3で止まり、広島と代わって4位に転落した。ドラ1左腕の金丸夢斗を先発に送った中日だが、3回先頭の石原貴規のサードゴロをチェイビスがエラー。そこから2本のタイムリーを許し3点を献上すると、末包昇大に特大2ランを浴びて一挙5点を失った。その後打線が奮起し4点を挙げたが反撃は及ばず、1点差の惜敗となってしまった。

24日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』でMCを務めた坂口智隆氏は「先発金丸投手、味方のミスもあって負けてしまったんですけども。5失点なんですけど自責が0。まあエラーから始まったんですけどもね…」と味方に足を引っ張られてしまったことが響いたとコメントした。



ただ解説として出演した江本孟紀氏は「1イニングで4点取られて自責0ということがありましたよ。日本シリーズで」と自身の経験談を披露。もうひとりの解説者の齊藤明雄氏も「ピッチャーはこういう時があるんですよ。自責0で負けるっていうのは」としながら「やはり味方もエラーをしようと思ってやってないのはわかりますからね。味方がエラーしたら、ピッチャーが今度踏ん張ってやるっていうのが1番大事じゃないかなという感じはしますけどね」とピッチャーとしてカバーすることの重要性を説いていた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』