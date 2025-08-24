大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、二刀流としてメジャーリーグで最も注目される存在となっている。今季も打者として圧倒的な成績を残す一方で、復帰した投手としては期待に応えるほどの活躍を見せられていない。米メディア『ファン・サイデッド』のジョセフ・カラン記者が言及した。

今季ここまで10試合に先発して27.1イニングを投げてきたが、直近5試合ではいずれも1点以上を失い、4イニングを超えた登板はない。特にロサンゼルス・エンゼルス戦とコロラド・ロッキーズ戦では、ともに失点4以上を喫した。

打撃面ではベーブ・ルース級と評される大谷だが、投手としてはアリゾナ・ダイヤモンドバックスのザック・ゲーレン投手に近いとの声もある。現実的にはロングリリーフとしての起用が妥当かもしれないが、7億ドル（約1028億円）の契約でリリーフ投手を雇うことは考えられるだろうか。

投打で圧倒的な成績が求められる大谷について、カラン氏は「もし彼が10月に本領を発揮したら、この議論は意味をなさなくなる。しかし、苦戦が続いて投球が元の状態に戻らなければ、MLB史上最高額の契約が誤算だったとみなされる可能性もある」と言及した。

