全盛期は過ぎたのか…今季、成績を落としている超大物（1）”巨人一筋”のベ…

どれだけ鮮烈な活躍を残した選手も、全盛期が過ぎると成績は下降してしまうものだ。各球団、かつては主力の役割を担っていたが、今季は大きく成績を落としている選手も数多く見られる。そこで今回は、過去に抜群の実績がありながらも、成績を残せていない選手を紹介する。

坂本勇人

・投打：右投右打

・身長／体重：186cm／86kg

・生年月日：1988年12月14日

・経歴：光星学院高

・ドラフト：2006年高校生ドラフト1巡目

開幕から不振を極めた坂本勇人。今季はキャリアワーストの成績に終わる可能性もあるだろう。

光星学院高（現：八戸学院光星高）から、2006年高校生ドラフト1巡目で読売ジャイアンツに入団。高卒2年目で全試合出場を達成すると、2009年には141試合の出場で打率.306、18本塁打の成績を残し、主力の仲間入りを果たした。

2012年には173安打を放ち、最多安打のタイトルを獲得。また、2016年には137試合の出場で打率.344をマークし、首位打者に輝いた。

そして、2019年には全143試合の出場で打率.312、キャリアハイとなる40本塁打を放ち、セ・リーグのMVPに選ばれた。

まさに隆盛を極めた坂本だが、2022年以降はけがの影響もあり、成績が下降し始める。特に昨季は109試合の出場で打率.238と、これまでの活躍を考えると信じられない成績に終わった。

今季も開幕から結果が出ず、2度のファーム降格を味わった。6月以降は一軍に帯同しているが、ここまで51試合の出場で打率.205、3本塁打、17打点と、打撃面で数字を残せていない。

