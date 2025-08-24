DeNAが巨人に勝利。2位巨人相手に3タテを阻止し、ゲーム差を2.5に戻した。この日は先発の竹田祐の力投が光った。5回までに4点の援護をもらった竹田は、勝利投手の権利のかかった5回二死からリチャードにソロを浴び、その後二死満塁のピンチを迎える。しかし怖い丸佳浩をファーストゴロに打ち取ると、6回も続投し三者凡退でお役御免。6回1失点の好投で、チームの連敗をストップさせてみせた。

24日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』でMCを務めた坂口智隆氏は「落ち着いていますし、フォームの強弱とリリースポイントが前にグッと来るピッチャー。バッターがタイミングを合わすことが難しいかなと思いました」と打者目線で解説。

解説として出演した江本孟紀氏も「結構上手投げでしょ。タイミング合わないのは多分、上から投げる出所がいいんじゃないかなと思うんですよね」とアームアングルに着目した。

またもうひとりの解説者の齊藤明雄氏は「左足の使い方がね、ちょっと溜めてるような感じ。膝から下で2段モーションのように投げてるから、タイミング取りづらいのかなという印象はありますね」と踏み出す足に注目していた。

先週デビューから2連勝となった竹田祐。ベイスターズ期待のドラ1が、ここから巻き返しのピースとなれるのかにも注目したい。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』