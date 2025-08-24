日向坂46藤嶌果歩「本当に“四期生で良かった！”って思った」山下葉留花と7月末に開催した「四期生ライブ」を振り返る

日向坂46の河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。8月15日（金）の放送は、山下葉留花と「ほっとひといき！」新レギュラーの藤嶌果歩が登場！ ここでは、7月29日（火）～31日（木）におこなわれた「日向坂46 四期生ライブ Presented by 新・日向坂ミュージックパレード」について振り返りました。山下：ちょっと前のお話になるんですけども、7月29日～31日の3日間、ぴあアリーナMM（神奈川県）にて私たち四期生のライブがありました！ そのごあいさつから……。藤嶌：会場に来てくれたファンの皆さん！ 藤嶌果歩推しの皆さん！山下：ちょっと何を言っているかわからない“山下語”を理解してくださっている山下推しの皆さん！藤嶌・山下：本当にありがとうございました!!山下：感謝いっぱいの3日間でしたね～。藤嶌：本当にそう、あとめっちゃ達成感があったの！山下：わかる！藤嶌：私的にライブでこんな気持ちになれるのが珍しくて。本当に“四期生で良かった！”って思ったし、作り上げた空間が尊すぎて……あの3日間は忘れられない！山下：本当に感慨深かったよね。私たち自身でも“こうしたほうがいいんじゃない？”とか、結構いろいろ考たし、「君は0から1になれ」とか1曲1曲に対しての思いだったり、いっぱい話し合ったよね？藤嶌：話し合った！山下：本当に四期生と一緒にいる時間が濃かったから、その濃さをステージの上でもしっかり届けられたかなって思います。藤嶌：本当に出ていたと思う！藤嶌：ライブといえば、2025年の全国ツアーのタイトルが「MONSTER GROOVE（モンスターグルーヴ）」に決定しました！山下：おぉ、かっこいい～！藤嶌：かっこいいよね。こちらは、また日程が近づいてきたらお話していきたいと思うので、楽しみにお待ちください。山下：ちょっとだけ詳細を言いますと、ツアーは9月20日（土）の宮城県・セキスイハイムスーパーアリーナから始まりまして、ラストは東京都・国立代々木競技場 第一体育館で11月19日（水）～21日（金）の3デイズおこなわれます。藤嶌：イェーイ！山下：全6都市13 公演ありますので、ノリノリでライブを一緒に楽しんでいけたらなって思います！藤嶌：はい、盛り上げていきます！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46