2025明治安田J1リーグ第27節が24日に行われ、FC東京と京都サンガF.C.が対戦した。



26試合が消化したリーグ戦で8勝6分12敗のFC東京は現在14位。前節は後半アディショナルの失点で2ポイントを落とすことになった。シーズンも終盤に差し掛かり、弾みをつけたい一戦となる。一方の京都は6位と好調をキープ。勝てば首位に返り咲ける一戦で勝利を手繰り寄せることはできるのか。

試合は、立ち上がりに京都がPKを獲得。これをラファエル・エリアスがタイミングを外し、冷静に蹴り込み先制点を挙げる。さらに11分、立て続けに京都がPKを奪取する。再びキッカーを務めたラファエル・エリアスは1回目とは逆方向に沈め、早くもアウェイの京都が2点を先行する。

前半のうちに1点でも返したいFC東京は、俵積田晃太のドリブル突破などを中心にサイドから攻撃を試みる。しかし、次の得点は京都。平戸太貴のアーリークロスに攻め残りしていた鈴木義宜がダイビングヘッドで合わせ、チームに3点目をもたらす。



後半に入り、攻勢に出るFC東京は60分にチャンス。長友佑都が右からクロスを上げ、長倉幹樹が合わせるも、新潟GKの太田岳志がセーブ。その後のシュートもストップし続け、追撃への活路を阻止する。

すると81分、京都が仕上げとなる4点目を記録。FC東京のビルドアップを敵陣で松田天馬が奪うと、ボールはラファエル・エリアスに。フリーのラファエル・エリアスは落ち着いてゴールに流し込んだ。

その後スコアは動かず、京都が敵地で完勝。FC東京は27日に天皇杯・準々決勝で浦和レッズと対戦した後、次節は31日に名古屋グランパスとの一戦に。京都は30日に敵地でファジアーノ岡山と対戦する。

【スコア】

FC東京 0－4 京都サンガF.C

【得点者】

0－1 8分 ラファエル・エリアス（PK/京都サンガF.C.）

0－2 13分 ラファエル・エリアス（PK/京都サンガF.C.）

0－3 45分 鈴木義宜（京都サンガF.C.）

0－4 81分 ラファエル・エリアス（京都サンガF.C.）

