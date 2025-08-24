こっちのけんと「アイデアに嫉妬しました」meiyoのヒット曲『なにやってもうまくいかない』を絶賛

アーティストの「こっちのけんと」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00～17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間」＝“MOMENT（モーメント）”を探ります。

今回の放送では、シンガーソングライター・meiyo（メイヨー）さんがゲストに登場。楽曲「なにやってもうまくいかない」の誕生秘話などについて語ってくれました。

meiyoさんはロックバンドのドラマーとして音楽活動をスタート。2015年より「ワタナベタカシ」名義でソロ活動を開始、2018年に「meiyo」に改名。2021年夏、楽曲「なにやってもうまくいかない」をTikTokに投稿したところバズを巻き起こし、ユニバーサルミュージックよりメジャーデビュー。2022年はTikTokで30億再生を記録したasmi「PAKU」、NHK総合「Venue101」にて結成されたかまいたち・濱家隆一さんと生田絵梨花さんのユニット・ハマいくの「ビートDEトーヒ」など提供曲が次々とヒット。中毒性や哀愁のあるポップなメロディと、今の時代を生きる人たちの心情を汲み取った歌を届け続けています。

――この番組では、ゲストの方の人生が変わった瞬間“モーメント”を伺っていきます。meiyoさんの1つ目のモーメントは「2008年 ドラムを叩き始めた」、2つ目のモーメントは「2015年 ワタナベタカシとして歌い始めた」、3つ目のモーメントは「2020年頃 “meiyoっぽい曲”を作るようになる」でした。

こっちのけんと：続いて、4つ目のモーメントは？

meiyo：「2021年 チャンスを物にできない現状を嘆き『なにやってもうまくいかない』を作った」！

こっちのけんと：きました～！ その頃に作っていたんですねえ。2021年ってことはめっちゃ早いですね!?

meiyo：打ち込みを始めて1年ぐらいでこの曲にたどり着きましたね。

こっちのけんと：「チャンスを物にできない」って、どういう状況だったんですか？

meiyo：2020年に「うろちょろ」っていう曲を作って、そのミュージックビデオをTikTokにアップしたら、ちょっとだけいい感じになって（笑）。それで、今の会社に声をかけてもらうことになりました。でも、最初は育成契約みたいな形でスタートしたんですよね。

こっちのけんと：わかります！

meiyo：それで「ここで作らなきゃいつ作る」ってことで、TikTokに2日に1曲投稿して、映像も自分で撮って、編集して、曲を作ってアップするっていうのをやってました。

こっちのけんと：2日に1曲!?

meiyo：そのペースでやれば1ヵ月で15曲ぐらいになるじゃないですか。そうしたら、それまでの人生で作ってきた曲数を超えちゃったんですよね（笑）。

こっちのけんと：すごい！

meiyo：濃密に曲を作っていたんですけども、それがまったく伸びなかったんですよね。せっかく1曲いい感じだったのに、再生回数はどんどん落ちていって。「これいつまで続けるんだろうな」と思っていたんですけど、なんと1ヵ月半目にして「なにやってもうまくいかない」ができました（笑）。早かった（笑）！

こっちのけんと：早いんですけど、詰まり過ぎますよね（笑）！

meiyo：当時は映像の勉強もしてて、「こう撮れば自分の姿は映らなくて影だけになるな」とか、いろんな工夫も考えてました。

こっちのけんと：すごすぎる！ 当時はどんな毎日だったんですか？

meiyo：起きている時間はずっと制作、みたいな感じでしたね。育成契約が始まると他の仕事がしづらくなるんですけど、かといって生活できるほどのお金もなかったんです。だからこそ、この時期だけはなるべく短く済ませたいと思っていました。

こっちのけんと：バズる曲って、意識しすぎるとバレちゃう時代じゃないですか。だけど、狙いにはいかないといけない、みたいなところはありますよね。

meiyo：そうそう！ 難しいっすよねえ。

こっちのけんと：僕も「なにやってもうまくいかない」がめっちゃ好きで、アイデアとしてめっちゃ嫉妬したところがあります。サビ前にいっぱいの文章を「せーの」で言っていて、だけどちゃんとリズムに収まっていて、ごちゃごちゃはしているはずなのに聴き心地はいいんですよね。あれ、ハンパじゃないです！

meiyo：嬉しい（笑）！

こっちのけんと：今まで聞いたことがないし、思いついたとしてもできないなって思いました。サビ前は曲としてわかりやすいところ、この曲にしかないところを作りたい欲求があるんですけど、そのなかでも「なにやってもうまくいかない」は、僕のなかで優勝しています！ あれってどうやって思いついたんですか？

meiyo：その前に楽曲提供したものがあって、その曲には「右と左で別々のことをささやく」っていうアイディアがあったんですね。つまり、最初は（歌のラインが）2本だったんです。そこから無理やり増やしていって、ギリギリ、何を言ってるか聞き取れるのが4本くらいだったので、それを重ねてみた感じです。

こっちのけんと：あれ、歌詞を見ながら聴くとちゃんと4つ聞こえるんですよね。ブチギレた4行が来て、そこからサビのゆるい感じが始まるから、「なんだこの人は！」と思ってめっちゃ好きになりました（笑）。

meiyo：ありがとうございます！

