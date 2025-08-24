一度限りの出会いを何度かしてしまい…リスナーの夏の“けしからん”火遊び報告に忠告？Saucy Dog石原慎也「お酒が好きなのは分かるけど」

8月19日（火）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられた“けしからん”夏の思い出に関するメッセージを紹介しました。
＜リスナーからのメッセージ＞
僕の夏のけしからん話です！ 2年前の夏、毎週のように飲みに行って遊んで一度限りの出会いを何度かしてしまい、切なくなることがありました。今は大人の楽しみ方を学び、落ち着いています！（27歳）
＜石原からのメッセージ＞
良いですね。まあまあ、やっぱお酒が好きなのは分かるし、毎週飲みに行くとか、俺もよく飲みに行ってたし。遊んだりもしてたし。もちろん俺は1日限りみたいな、一度限りの夜伽みたいなことはしないですけどね、もちろんね！ けしからん！
でもね、今はもう大人の遊び方を嗜むっていう遊び方をできてるわけですから。だってさ、俺が今こんなことしたらさ、ほんとすぐ通報よ？ 捕まっちゃうかもしれないんだから、ネット警察みたいなのに（笑）。ほんとマジで、今のうちだぞ！ みんな！ 今だからできることなんだからな!?
番組名：SCHOOL OF LOCK!
パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）
放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55
番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/
番組公式X：@sol_info