Mrs. GREEN APPLE若井滉斗が撮影した新曲“ジャケ写”にメンバー大森元貴＆藤澤涼架も感動「とても素敵」「ありがとうね」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。8月18日（月）の放送では、Snow Manの目黒蓮さん、俳優の中条あやみさんが出演する「キリン 午後の紅茶」のCM「夏の影」編のために書き下ろされた新曲「夏の影」の制作裏話を語りました。大森：（「夏の影」は聴いていると）なんか、幼少期とかをすごく彷彿とさせるというか。ジャケ写も、実は今回若井さんに撮ってもらって、っていう。

𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃.◌𓈒𖡼𓂂

⁡

夏の影

⁡

🎐𓐍 𓏸𓈒𓂃𓂃𓂃𓂃𓂃

⁡https://t.co/PvP8ckpOYh

⁡#𝑀𝑟𝑠𝐺𝑅𝐸𝐸𝑁𝐴𝑃𝑃𝐿𝐸#夏の影 pic.twitter.com/loeMPjt2lf

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) August 10, 2025若井：そうなんです！大森：「ジャケ写は若井に撮ってもらうからよろしく！」っていうね！若井：そう！ だから、その……ね！ 撮りました！藤澤：カメラを持っていってね！若井：すごくいい景色じゃなかった？大森：とてもよかった！若井：そうそう、あれも収めたいなぁ、と思って。大森：何パターンもあって、僕も何個かに絞って悩んでたところを2人にも意見伺って。で、けっこう若井が強めに「これがいい！」って言うので。若井：そうそう！ 自由に撮っていいよ、っていうふうに任せてもらったから、自分が思うがままに「いいな」と思ったものを撮って、これになりましたね！大森：とても素敵だと思う。若井：ありがとうございます！大森：ありがとうね。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info