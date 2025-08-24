○ ロッテ 2 － 0 西武 ●
＜19回戦・ZOZOマリン＞
ロッテの横山陸人が24日の西武戦、1回を無失点に抑え、今季2セーブ目を挙げた。
2－0の9回に登板した横山は、先頭の山村崇嘉をわずか1球で右飛に打ち取ると、続くデービスも1ストライクから2球目のシンカーで投ゴロ。簡単に2アウトとすると、古賀悠斗を空振り三振で試合を締めた。
吉井理人監督は試合後、「今日も安定感あるピッチングしてくれたので、今後も期待したいです」と評価した。
○ ロッテ 2 － 0 西武 ●
＜19回戦・ZOZOマリン＞
ロッテの横山陸人が24日の西武戦、1回を無失点に抑え、今季2セーブ目を挙げた。
2－0の9回に登板した横山は、先頭の山村崇嘉をわずか1球で右飛に打ち取ると、続くデービスも1ストライクから2球目のシンカーで投ゴロ。簡単に2アウトとすると、古賀悠斗を空振り三振で試合を締めた。
吉井理人監督は試合後、「今日も安定感あるピッチングしてくれたので、今後も期待したいです」と評価した。
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。