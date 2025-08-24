大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、サンディエゴ・パドレスの猛追を受け、ナ・リーグ西地区首位を辛うじて維持する状況だ。長引く故障者の影響に苦しんできたが、ようやく戦力回復の兆しが見えている。米メディア『LAFB』のライアン・アンダーソン記者が言及した。

オールスター以降、不安定さを見せてきたブルペン陣だが、タナー・スコット投手とカービー・イェーツ投手はすでに3Aで無失点投球を披露。デーブ・ロバーツ監督は「彼らは良かった。次回のリハビリ登板はないかもしれない」と語り、週末のパドレス戦から復帰する可能性も示唆した。

野手陣では、7月中旬から左肘の炎症で離脱しているキケ・ヘルナンデス内野手が練習を開始しており、9月初旬の復帰を視野に入れている。また、7月末に左肩の滑液包炎で離脱したキム・ヘソン内野手は、打撃練習を再開し、来週にもリハビリ試合が予定されている。

続々と復帰の目処が立つドジャースの負傷者について、アンダーソン氏は「ヘルナンデスとキムが内野の安定を取り戻し、スコットとイェーツがブルペンを強化するかどうかで、ドジャースがナ・リーグ西地区優勝で10月を迎えるか、ワイルドカード争いになるかが決まるかもしれない」と言及した。

