プロ野球 最新情報

どれだけ鮮烈な活躍を残した選手も、全盛期が過ぎると成績は下降してしまうものだ。各球団、かつては主力の役割を担っていたが、今季は大きく成績を落としている選手も数多く見られる。そこで今回は、過去に抜群の実績がありながらも、成績を残せていない選手を紹介する。（今季成績は8月23日終了時点）

坂本勇人

・投打：右投右打

・身長／体重：186cm／86kg

・生年月日：1988年12月14日

・経歴：光星学院高

・ドラフト：2006年高校生ドラフト1巡目

開幕から不振を極めた坂本勇人。今季はキャリアワーストの成績に終わる可能性もあるだろう。

光星学院高（現：八戸学院光星高）から、2006年高校生ドラフト1巡目で読売ジャイアンツに入団。高卒2年目で全試合出場を達成すると、2009年には141試合の出場で打率.306、18本塁打の成績を残し、主力の仲間入りを果たした。

2012年には173安打を放ち、最多安打のタイトルを獲得。また、2016年には137試合の出場で打率.344をマークし、首位打者に輝いた。

そして、2019年には全143試合の出場で打率.312、キャリアハイとなる40本塁打を放ち、セ・リーグのMVPに選ばれた。

まさに隆盛を極めた坂本だが、2022年以降はけがの影響もあり、成績が下降し始める。特に昨季は109試合の出場で打率.238と、これまでの活躍を考えると信じられない成績に終わった。

今季も開幕から結果が出ず、2度のファーム降格を味わった。6月以降は一軍に帯同しているが、ここまで51試合の出場で打率.205、3本塁打、17打点と、打撃面で数字を残せていない。

山崎康晃

・投打：右投右打

・身長／体重：179cm／88kg

・生年月日：1992年10月2日

・経歴：帝京高 - 亜細亜大

・ドラフト：2014年ドラフト1位

ルーキーイヤーからフル回転を見せた山崎康晃だが、今季は精彩を欠くピッチングが続いている。

山崎は、2014年ドラフト1位で横浜DeNAベイスターズに入団。クローザーに抜擢されると、ルーキーイヤーから58試合の登板で37セーブ、防御率1.92の好成績を記録。絶大な信頼を勝ち取り、新人王にも輝いた。

その後も安定した投球を続け、2018年、19年にセーブ王を獲得。NPB史上最年少で通算150セーブを達成し、名実ともに球界を代表するクローザーとなった。

だが、2020年は40試合に登板するも防御率5.68と大きく成績を落とし、シーズン途中に守護神の座を明け渡すことになった。

2022年には守護神に返り咲き、56試合の登板で37セーブを記録。防御率も1.33とキャリアハイを叩き出し、完全復活を印象付けた。

しかし、2023年から不振に悩まされており、今季は13試合の登板で防御率4.09。5月29日には二軍降格となった。

そんな中、今月23日に約3ヶ月ぶりに一軍昇格。ここから巻き返せるか注目だ。

田中将大

・投打：右投右打

・身長／体重：188cm／97kg

・生年月日：1988年11月1日

・経歴：駒大苫小牧高

・ドラフト：2006年高校生ドラフト1巡目

電撃移籍で読売ジャイアンツに入団した田中将大は、大記録まで残りわずかだが、達成には高い壁が立ちはだかっている。

2006年のドラフトで1巡目指名を受け、東北楽天ゴールデンイーグルスに入団した田中。高卒1年目から11勝を挙げ、チームの最下位脱出に貢献。さらには同年の新人王を獲得した。

中でも2013年は、プロ野球新記録となる開幕24連勝を達成。同年は28試合の登板で24勝0敗1セーブ、防御率1.27という異次元の成績を残し、チーム史上初のリーグ優勝・日本一の立役者になった。

2014年からニューヨーク・ヤンキースに移り、2021年に楽天復帰。しかし、4年続けて負け越しのシーズンを送り、昨季はの一軍登板はわずか1試合にとどまった。

そして、昨オフ自ら自由契約を選択し、巨人に入団した。

日米通算200勝まで残り3勝で迎えた今季は、4月に1勝をマークするも、その後は打ち込まれる試合が続いた。それでも、8月7日に一軍復帰してからは3試合に先発登板し、8月21日のヤクルト戦で今季2勝目を挙げた。

ここまで一軍では6試合の登板で2勝1敗、防御率4.21。日米通算200勝まで残り1勝だが、今季中の大記録達成に期待したい。

筒香嘉智

・投打：右投左打

・身長／体重：185cm／97kg

・生年月日：1991年11月26日

・経歴：横浜高

・ドラフト：2009年ドラフト1位

かつては4番で大活躍した筒香嘉智も、不振から抜け出せていない。

横浜高時代から高校野球界を代表するスラッガーとして名を馳せ、2009年ドラフト1位で横浜ベイスターズ（現：DeNA）に入団。プロ1年目からファームで26本塁打を放ち、一軍での初アーチも放った。

その後は結果が出ず、2013年までの4年間は試行錯誤が続いた。しかし、2014年に114試合の出場で打率.300、22本塁打、77打点とブレイクを果たし、横浜の主力に成長した。

そして、2016年は133試合の出場で打率.322、44本塁打、110打点という驚異的な数字をマークした結果、本塁打王と打点王の二冠に輝いた。

2019年オフ、メジャーリーグに挑戦。タンパベイ・レイズなど複数球団でプレーしたが、日本時代のような活躍はできなかった。そんな中、昨季途中に古巣の横浜復帰を決断し、大きな話題を集めた。

ただ、昨季は57試合の出場で打率.188、7本塁打の成績。復活を期待された今季も、46試合の出場で打率.176、7本塁打、13打点と苦しい1年を過ごしている。

中田翔

・投打：右投右打

・身長／体重：184cm／107kg

・生年月日：1989年4月22日

・経歴：大阪桐蔭高

・ドラフト：2007年高校生ドラフト1巡目

移籍2年目の活躍が望まれた中田翔。今季も成績を落としていた中、8月に現役引退を発表した。

大阪桐蔭高で強烈なインパクトを残した中田は、2007年高校生ドラフト1巡目で北海道日本ハムファイターズに入団。鳴り物入りでプロの世界に足を踏み入れ、2011年に初の2桁本塁打（18本）を記録した。

チームの4番に座り、2013年には108試合の出場で打率.305、28本塁打を記録。2014年には初の打点王（100打点）を獲得し、ランナーを返すバッティングが光っていた。

また、2016年は141試合の出場で、打率.250ながらもキャリアハイの110打点を残し、リーグ優勝と日本一に大きく貢献した。

その後、無償トレードで読売ジャイアンツに移籍。一定の活躍を見せたが、ポジションの重複により出番が減少。出場機会の増加を求めて中日ドラゴンズに移籍した。

移籍1年目の昨季は4本塁打にとどまり、今季の復活が必須となっていた中田。しかし、今季も25試合の出場で打率.161、2本塁打、4打点にとどまっていた。

山田哲人

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／81kg

・生年月日：1992年7月16日

・経歴：履正社高

・ドラフト：2010年ドラフト1位

絶対的レギュラーとして、数々の金字塔を打ち立てた山田哲人。しかし、近年はらしくない成績が続いている。

履正社高時代から注目されていた山田は、2010年ドラフト1位で東京ヤクルトスワローズに入団。2012年に一軍デビューを果たすと、2014年には143試合の出場で打率.324、29本塁打をマーク。レギュラーの座を確固たるものにした。

2015年にはトリプルスリーを達成し、チームをリーグ優勝に導く活躍を披露。2016年もトリプルスリーを達成したように、球界を代表する選手に駆け上がった。

その後も主力としての成績を残していたが、2023年から打撃が低迷。昨季は110試合に出場するも、打率.226に終わり、2年続けて規定打席到達を逃した。

今季もここまで94試合の出場で打率.221、9本塁打、30打点にとどまっている。それでも、夏場に入って状態が上向きつつあるだけに、巻き返しに期待したい。

【了】