有吉 映画館の迷惑客に怒り爆発！「始まって5分後ぐらいに来て…」「座ってまず携帯を光らせて…」

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。8月17日（日）の放送は、アシスタントにデンジャラス・安田和博を迎えてお送りしました。

◆映画館で遭遇した“迷惑客”に怒り

有吉は、夏休みを利用して映画「国宝」を鑑賞したことを明かします。公開からしばらく経っているにも関わらず、話題の作品なだけに有吉が観に行ったときも満席だったそうで、そのことに驚きつつ、「満席だと、隣の人がどんな人かによって（快適さが変わる）。映画館はそこが結構ネックなんだよね、くじ引きみたいなところがあって」と話します。

有吉によると、右側はおとなしそうな方で問題なかったものの「左側の席が始まっても来ないから“ラッキー！”と思っていたら、始まって5分後ぐらいに来るバカね。カップルが、その店で一番大きなポップコーンと一番大きなジュースを持って来て、座ってまず携帯を光らせて！ 俺はもう舌打ちね（笑）」といきなりのマナー違反に不快感をあらわにします。

さらに、上映中のポップコーンを食べるタイミングについても不満があったと言い、「ポップコーンを食べるのは別にいいんだけど、『国宝』って何ヵ所かラブシーンがあって、そのタイミングで男のほうが興奮しているのかモリモリ食うんだよ（笑）。照れくさいから食いまくったのかな？ それで、ラブシーンが終わったら、今度は女のほうがモリモリ食い出すの（笑）。しかも、底のほうのポップコーンを取ろうとして、その度に器がきしんで“キイ！”って鳴らすんだよ。もう腹立ったわ〜！ ポップコーンカップル!!」と怒りが爆発。

挙句の果てには、右側の方にも異変が。「何回か観ているみたいで、泣けるシーンの前から泣き始めちゃって“泣くなよ！”って」と苦笑いを浮かべつつも、「『国宝』自体は面白かったですよ」と話していました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://audee.jp/program/show/27400

スマホアプリ 「AuDee（オーディー）」ではスペシャル音声も配信中！