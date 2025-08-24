大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、近年積極的な補強を行っている。今オフに向けても、早くも複数のトレード案が浮上しつつあるが、シカゴ・カブスのカイル・タッカー外野手の獲得は避けた方がいいかもしれない。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

現在28歳のタッカーは、昨季まで4年連続で20本塁打をクリアしている左の強打者。今季は日本時間22日時点で122試合、打率.258、18本塁打、62打点といった数字を残している。

同メディアは「ファンサイデッドのカート・ビショップ記者はドジャースに対し、タッカーとのフリーエージェント（FA）契約を避けるよう促した」としつつ、「彼らは昨オフに巨額の資金を投じ、今秋のワールドシリーズ（WS）連覇への布石を固めた。タッカーの打撃成績に関わらず、左打者陣の布陣は万全な状態にある」というビショップ記者の見解を紹介。

続けて、「ドジャースにはすでに大谷とフレディ・フリーマン内野手がラインナップにいるので、左の強打者を新たに獲得する必要はない。マックス・マンシー内野手がFAになれば三塁に穴が空くため、彼と再契約する方が得策かもしれない。タッカーに比べれば、マンシーの獲得コストは大幅に安くなるだろう」と指摘している。

