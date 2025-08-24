有吉「我々の世界だと36歳なんてまだ新人」中日・中田翔の現役引退に言及

有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。8月17日（日）の放送は、アシスタントにデンジャラス・安田和博を迎えてお送りしました。

◆中田翔選手のセカンドキャリアを考える

8月15日（金）、中日ドラゴンズの中田翔選手が今シーズン限りでの現役引退を発表しました。このニュースに「中田選手って36歳だよ!? 早いよねぇ」と残念がる有吉。芸人のキャリアとも比較し、「我々の世界だと36歳なんてまだ新人というか、40歳になってやっと“仕事増えてきてよかったね”っていう人も多いよね」と話します。

また、安田が「最近（プロ野球選手の引退する年齢が）早くなっているんですよ」と言及すると、「そうなんだ、（50歳で引退した）山本昌とか（48歳で引退した）工藤公康みたいな選手はいないの？」と驚きつつ、「（日本野球の）レベルが上がっているのかな？ それで、体を鍛えすぎたり、酷使しちゃうのかな？」と引退年齢が早い理由を推測します。

そして引退後の“セカンドキャリア”についての話題になり、「規定路線は野球解説者とかコーチ、子どもの野球教室とかをやるんだろうけど、中田翔ぐらいの選手だと、どうするんだろうね？」と有吉。

コーチをする場合、中田選手は北海道日本ハムファイターズ、読売ジャイアンツ、中日ドラゴンズと3球団に渡って活躍してきただけに、「複数球団渡り歩いた選手って、どこでコーチをやるんだろうね？ 落合（博満）さんはロッテ（当時ロッテオリオンズ）のイメージが強かったけど、結局、中日の監督になって“中日なんだ、ロッテじゃないんだ”っていうのは思ったけど、中田翔はどこでやるのかな？」と注目していました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://audee.jp/program/show/27400

スマホアプリ 「AuDee（オーディー）」ではスペシャル音声も配信中！