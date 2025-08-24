定年後、悠々自適に暮らしたいけど、長生きして老後のお金が不足したら？を考えると「働けるうちは働く」という選択をする人が増えてきているようです。

働くことには、収入を得ることに加え、規則正しい生活の維持、人との交流、やりがいや生きがいを感じられるなど、さまざまなメリットがあります。

今回は、60代で働く人の割合と、どのくらいの年収を得ているのかをご紹介します。

◆60歳以上で働いている人の割合はどのくらい？

総務省「労働力調査2024（令和6）年 平均結果」の中では、60歳以上の人々の「就業率の推移」を確認できます。60歳以上の年齢を5歳ごとに区切った2024（令和6）年の就業率は、以下のとおりです。

【2024（令和6）年 年齢階級別就業率】

・60～64歳：74.3％

・65～69歳：53.6％

それぞれ、10年前の2014（平成26）年の就業率と比較すると、2024（令和6）年の就業率は、いずれの年齢階級においても伸びています。中でも、60～64歳は13.6ポイント、65～69歳は13.5ポイントと大きく伸びていることが分かります。

次は、男女別に就業状況を見てみましょう。

【男性就業者の割合】

・60～64歳：84.0％

・65～69歳：62.8％

【女性就業者の割合】

・60～64歳：65.0％

・65～69歳：44.7％

60～64歳までは、男女ともに、多くの人が働いており、働くことが「当たり前」と言える状況であることが分かります。さらに、65～69歳は、男女ともにほぼ半分の割合が就業しています。

◆定年後、働いている人の平均年収はいくら？

次は、定年後、働いている人の平均年収を厚生労働省「2024（令和6）年賃金構造基本統計調査 結果の概況」で確認してみましょう。

それによれば、男女をあわせた60～64歳の平均賃金は31万7700円で、年収に換算すると約381万円となり、65～69歳の平均賃金は27万5500円で、年収に換算すると約330万円となります。

男女別でみた平均賃金は次のとおりです。

【男性の平均賃金】

・60～64歳：34万4700円（年収に換算すると約414万円）

・65～69歳：29万4300円（年収に換算すると約353万円）

男性の平均賃金のピークは、55～59歳の44万4100円（年収に換算すると約533万円）であるため、60～64歳になると年収は約8割に、65～69歳になると年収は約7割に減ることが分かります。

【女性の平均賃金】

・60～64歳：25万9900円（年収に換算すると約312万円）

・65～69歳：23万4000円（年収に換算すると約281万円）

女性の平均賃金のピークは、45～49歳の29万8000円（年収に換算すると約358万円）です。その後、徐々に目減りして55～59歳になると29万4000円（年収換算にすると約353万円）になります。60～64歳の年収はピーク時期と比べ約8～9割に減ります。さらに、65～69歳では年収が7～8割に減ります。

男女の賃金を比較すると、定年後も男性のほうが女性より高い傾向が続いています。例えば60～64歳の平均年収では、男性が約414万円、女性が約312万円と、その差はおよそ100万円。65～69歳でも、男性は約353万円、女性は約281万円と、依然として差が見られます。

この背景には、現役時代の雇用形態や勤続年数、職種の違い、非正規雇用の割合などが関係しています。女性は出産や育児などでキャリアが中断されやすく、パート・アルバイトなど柔軟な働き方を選ぶ人も多いため、年収にその影響が反映されやすいと言えるでしょう。

◆まとめ

定年後も元気なうちは働いて収入を得られますが、年齢とともに体力や健康に不安を感じる場面も出てきます。だからこそ、老後は「無理なく続けられるペース」と「自分に合った働き方」を意識することが大切です。

将来的な収入確保のためには、会社勤めに依存しない働き方を検討することも有効です。例えば、今までの経験やスキルを生かして、クラウドソーシングで在宅ワークを始めたり、オンライン講師やカルチャースクールで教えたりなど、自分の強みを生かせる場面は多くあります。

少しずつでも今から準備しておくことで、70代以降も無理なく収入を得ながら、自分らしい暮らしを続けられるでしょう。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

文＝舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）