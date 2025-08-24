今日の運勢占い8月25日（月）12星座占いランキング第1位は牡牛座（おうし座）！ 今日のあなたの運勢は何位…!?

2025年8月25日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）8月25日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の空雅（くうが）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？今日のあなたは、やる気に満ち溢れているようです。後回しにしていたものを一気に片付けるのも良いでしょう。仕事や勉強などがしやすくなるように、周りを整えれば、さらに運気アップ！自分の良いところを発揮できて、充実感のある1日になりそうです。思っていたことを発言できると、とてもスッキリするでしょう。心にある世界観を表現するために、アート活動なども◎集中力がアップしているので、趣味や勉強などに打ち込むと良いかも。ちょっと面倒な用事は午前中に済ませてしまいましょう。親友と旅行の計画を立てるなど、秋に向けて楽しみを作るのもアリ。真面目にコツコツ物事をおこなっていると、努力が報われそう。周囲の人たちにも感心されることでしょう。相手が何か質問してきたら、丁寧に応えてあげると◎ 夜はパートナーや恋人とじっくり語り合うのも良いでしょう。予定が変わるなど、臨機応変に行動することになりそう。あなたが率先して動いてあげると周りはとても助かるようです。ちょっと大変なことがあっても、ポジティブな言葉がけで乗り越えましょう。社交的な1日になるようです。日ごろから考えていることなどを発表する場合もありそう。相手に伝わりやすいように、説明を工夫すると良いでしょう。普段よりもおしゃれを意識すると◎今日は、ゆっくりしたいような、ちょっと甘えたいような気持ちになりそう。自分のペースでできることをこなすと良いでしょう。何か欲しいものがあれば、計画を立てて手に入れられるようにすると良いかも。部屋の掃除や普段よく使う物の手入れをすると◎ 不要な物があれば捨てるようにしましょう。部屋が片付くと、モヤモヤしていた気持ちもスッキリできそうです。音楽やラジオを聴きながらおこなってみて。今日は、仕事などが忙しくて、あっという間に1日が過ぎていきそう。夜は頑張った自分にご褒美を。マッサージなどでリフレッシュするのも良いでしょう。旬の物を食べればさらにパワーアップ！先輩などから真面目な話を聞いて、じっくり考えることになりそう。一筋縄ではいかないものもありそうですが、信頼できる人たちと協力していけば上手くいくことでしょう。諦めない気持ちも大事なようです。あれもこれもやりたい気持ちになりそうですが、今は無理をしないことのほうが大切なようです。1人で抱え込まずに、家族などに協力してもらうのも良いでしょう。自分のリズムでできる運動をすると◎ちょっと面白くないことがあったとしても、発想を変えて取り組むようにしてみましょう。あなたのアイデアによって、場の雰囲気も良くなりそう。意見が違う相手とも、話し合えば分かり合えるようです。小さな成長も大切な成功の種です。今日のあなたは昨日より輝き、日々さまざまな形で成長しています。それが魅力的な個性になっていきますので、周りにとらわれることなく安心して自分のペースで歩んでいきましょう。■監修者プロフィール：空雅（くうが）池袋占い館セレーネ所属。電話占いSATORI新人ランキング6ヵ月連続1位。声優、実演販売士、司会など幅広く活躍中。多角的な観点からの占いに定評がある。