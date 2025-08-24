大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、外野レギュラー格のマイケル・コンフォート外野手の打撃不振が続いている。ファンやメディアからの不満は高まる一方だが、代役になれる選手を獲得するチャンスもつい先日まではあったのかもしれない。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

獲得チャンスがあったとされているのは、8月中旬にシンシナティ・レッズをDFAとなり、その数日後にアトランタ・ブレーブスに移籍したジェイク・フレイリー外野手。今季は日本時間21日時点で67試合、打率.232、6本塁打、23打点といった数字を残している。

同メディアは「ドジャースウェイのカトリーナ・ステビンズ記者は最近、ドジャースがフレイリーを獲得できなかったことを痛烈に批判した」としつつ、「今季のフレイリーは素晴らしい成績ではないが、少なくともコンフォートよりはましだった。ロサンゼルスはコンフォートに賭けてトレード期限で敗退し、またしても有能な後継者獲得の機会を失った。フレイリーでなくとも誰か、誰でもいいからすぐに左翼手として起用するべきだ」というステビンズ記者の見解を紹介。

続けて、「結局のところ、ドジャースはフレイリーが他のチームに移籍するのをただ傍観するのではなく、ウェーバーで獲得すべきだった。チームはポストシーズンが始まった時、コンフォートを擁していることを後悔するかもしれない」と懸念を示している。

