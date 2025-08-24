大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースが、メジャー復帰へ向けマイナーで調整に励んでいる選手がいる。リリーフ右腕のマイケル・コペック投手もその1人だが、現段階ではリハビリ登板の状況はあまり思わしくないようだ。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。

コペックは6月末に左膝の炎症を理由に15日間の故障者リスト（IL）に入ると、7月上旬に期間が60日間に移行。この間に右膝半月板の手術を受けたというが、8月中旬からマイナーでのリハビリ登板を開始している。

同メディアは「コペックは8月14日のリハビリ初登板で特に苦戦し、3失点、2四球、暴投2を記録した。2日後の2度目の登板では調子を上げたものの（無失点で2三振）、再び四球を与え、24球中わずか12球しかストライクを奪えなかった」と、安定感を欠いている面があると指摘。

続けて、「彼は60日間の故障者リスト（IL）入りしており、8月27日まで復帰資格がない。そのため、制球力を整え、しつこいサビを落とすために、今後数回のマイナー登板が必要となるだろう」と、投球が安定するにはもうしばらく時間がかかるのではとの見方を示している。

