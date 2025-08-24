恒例の英国車イベント『Lake Biwa Meeting 2025』 が10月に開催

The 1100 Club Japanによる50～60年代のBMC系の英国車イベントである「Lake Biwa Meeting」が今年も開催される。毎年10月に行われるこのイベントは、今年は会場を比良山の元に広がる湖畔のリゾート、ザ グラン リゾート近江舞子に戻しての開催となる。

【画像】昨年の「Lake Biwa Meeting」の様子（写真3点）

イベント内容は車両展示に加えて、ランチ、トークショー、ロッカーカバーカーレース、ライブ演奏、オートジャンブル＆スワップミート、ビンゴなど、盛りだくさん。参加資格は「1970年以前に生産された英国車と1974年までの同型車」「ミニ、セブン、MG、モーガンなど」。セブン、ミニは英国以外の生産車でも参加可能だ。詳細は下記にてご確認いただきたい。申込締切は9月21日（日）必着となっている。40台程度で締め切るとのことなので、参加を検討される方は早めの申し込みをおすすめしたい。

Lake Biwa Meeting 2025

開催日：2025年10月26日（日）

受付時間：10:00〜10:45（時間厳守）

会場：グランリゾート近江舞子（滋賀県大津市南小松1454）

参加費：6,800円（ランチ、記念品、ビンゴ券1枚付）

同乗者は2,200円/人（ランチ付）

内容：車両展示ランチ、トークショー、ロッカーカバーカーレース

ライブ演奏、オートジャンブル＆スワップミート、ビンゴ、特別賞

参加資格：1970年以前に生産された英国車と1974年までの同型車。

ミニ、セブン、MG、モーガンなどで、主催者が認めた車種は年式を問いません。

セブン、ミニは英国以外の生産車でも参加できます。

公式サイト：https://1100club.jp/