東シナ海に面した約40キロメートルにも及ぶ美しい海岸線を有する鹿児島県阿久根市(あくねし)は、温暖な気候と相まって新鮮な魚介類や四季折々の農産物が自慢のまち。

全国に“食のまち阿久根”として知られており、「うにと阿久根の旬まつり」「阿久根伊勢えび祭り」「華の牛肉祭りAKUNE」など食のイベントに取り組んでいるのも特徴。万葉集にも詠まれた日本三大急潮の一つ黒之瀬戸や、野生鹿が棲む海水浴場として人気の阿久根大島など「みどこい」満載です。「みどこい」とは、阿久根の方言で「中心のよいところ、実所」のことなのだそう。

今回紹介するのは、東シナ海と阿久根市街地を一望できる高台にあるレジャーパーク「番所丘(ばんしょがおか)公園」。一年を通して季節の花々が楽しめるほか、体力づくりやアクティビティなどを満喫できるスポットです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になった観光スポットと、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は阿久根市の観光スポット「番所丘公園」の詳細と、人気の返礼品などについて調べてみました!

健康づくりからキャンプまで! 「番所丘公園」について

番所丘公園

・阿久根市西目6812番地439

・アクセス：【車】JR鹿児島中央駅から約1時間30分、鹿児島空港から約1時間30分

【バス】肥薩おれんじ鉄道「阿久根駅」下車、「阿久根駅前バス停」より南国交通バス「隈之城」行きバスで「佐潟入口」バス停下車後、徒歩約10分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

・開園時間：午前9時30分〜午後6時(4〜9月)、午前9時30分〜午後5時(10〜3月)

・休園日：毎週月曜(祝日の場合は翌日、7月20日〜8月31日はのぞく)、12月31日〜1月1日

高台にあるレジャーパーク「番所丘公園」は、江戸時代に密貿易を見張る「番所」があったことからこの名前がついたそうです。

春は桜の名所として知られ、秋はコスモスなど、季節の花が咲き誇る花壇が整備されており、一年を通して花々を楽しめます。

思いっきり走り回れる空間である芝生で覆われた多目的広場やお祭り広場のほか、アスレチックがあるちびっこ広場、駅と電車をイメージしたユニバーサルデザインの遊具が設置された多目的広場など、子どもたちがめいっぱい遊べる設備が充実。

丘のふもとから一直線に上る365段の一年階段は、1カ月ごとに踊り場があり、1段1段数えながら体力づくりができたり、遊歩道のウォーキングコースでは、自分のペースで楽しみながら健康づくりができたりと、自然と親しみながら身体を動かせるのも魅力的。

また、同施設内にある広々としたテントサイト「一番星キャンプ場」には、プライベート空間で海や夕日、星空を眺めながらキャンプを楽しめるオートキャンプ場があり、家族や仲間たちと気軽にゆったりと過ごすことができます。

そのほか、1.2kmのゴーカートコースや電動自動車、ローラースケート場などの有料施設も人気なのだそう。認定グラウンド・ゴルフ場やパターゴルフ場などもあり、子どもから大人まで1日中楽しめるスポットです。

自治体からのメッセージ

阿久根市は東シナ海と雄大な山々に面した、自然豊かなまちです。そのため、新鮮な魚介類や山の幸をいいとこどりした、食のまちとしても知られています。美しい自然が生み出す特産品の数々は、どれをとっても魅力あふれるものばかり! 熟練の職人が作り出すこだわりの逸品は、一度食べればきっと忘れられない味になります。自然と人、そして長い歴史が織りなす、「みどこい」あふれるまち阿久根市をぜひよろしくお願いします!

阿久根市のふるさと納税返礼品について

ボンタンをはじめとした柑橘類の産地・阿久根市で育った野生鹿のお肉、鹿児島県西部沖合の水深300～400mの深層海水に棲息している赤えびの唐揚げを紹介します。どちらも阿久根市の中で人気を誇る返礼品なのだとか!

阿久根産鹿肉モモブロック(約1kg～1.2kg)

・提供事業者：一般社団法人いかくら阿久根

・鹿児島県阿久根市鶴川内5039-4

・内容量：鹿肉モモブロック 約1kg～1.2kg

・寄附金額：1万5,000円

ボンタンの葉を食べることから、肉の臭みが少ない阿久根市産の野生鹿。煮込み料理やバーベキューなどに便利なモモブロックが届きます。高タンパク・低カロリーで、脂質も低く、鉄分が豊富! ダイエットや体を鍛えている人にもおすすめとのこと。

＜訳あり＞鹿児島県産! 薩摩赤えび唐揚げ(計2kg)

・提供事業者：有限会社やまた水産食品

・鹿児島県阿久根市晴海町11

・内容量：薩摩赤えび唐揚げ(訳あり) 1kg×2袋

・寄附金額：1万円

阿久根漁港発の殻のやわらかいエビを丁寧に粉付けした唐揚げです。甘みが強いのが特徴。訳ありの理由は、やわらかい殻のため、頭と体がとれているのもあることからで、味には問題ないそうです。

今回は鹿児島県阿久根市の観光スポット「番所丘公園」と、人気の返礼品を紹介しました。アスレチックやウォーキング、ゴーカートやゴルフ、キャンプなど、自然を満喫しながら運動や遊具、アクティビティを楽しめるレジャーパークです。一人ではもちろん、家族や友だちと大切な時間を過ごすのにもピッタリ! 気になる人は、一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者