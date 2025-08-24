トッテナム・ホットスパー（スパーズ）はニコ・パスことアルゼンチン代表MFニコラス・パスの獲得を試みているが、コモに提示した2度目のオファーも振るわなかったようだ。23日、イタリアメディア『ジャンルカ・ディ・マルツィオ』が報じた。

今夏の移籍市場で創造性豊かな中盤の獲得を目指すスパーズは、8月初めに4000万ユーロ（約69億円）のオファーをコモに提示。しかし、パスの評価額を7000万ユーロ（約120億円）と見積もるコモに門前払いされていた。

その後もイングランド代表MFエベレチ・エゼの獲得に失敗するなど補強が難航するスパーズは、再びパスの獲得に挑戦している。今回は提示額を5000万ユーロ（約86億円）まで引き上げたようだが、同選手からもクラブからも、前向きな返事は得られなかったようだ。

昨夏にレアル・マドリードからコモに移籍したパスは、初年度でセリエAの35試合に出場して6ゴール9アシストの活躍を披露した。2024年10月にはアルゼンチン代表デビューも飾り、これまで3試合に出場している。

古巣レアル・マドリードがパスの買い戻しオプションを保有しているとされるなか、同選手自身はセスク・ファブレガス監督のチームにもう1年とどまり、25－26シーズンからの“白い巨人”復帰を画策しているかもしれない、と『ジャンルカ・ディ・マルツィオ』は予想している。