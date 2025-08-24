大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ブルペン陣を中心に負傷離脱が相次いでいる。タナー・スコット投手とカービー・イェーツ投手はまもなく復帰予定の一方、マイケル・コペック投手は時間がかかりそうだ。米メディア『ドジャーブルー』のブレイク・ウィリアムス記者が言及した。

3選手はマイナーリーグでのリハビリ登板を始め、メジャー復帰に向けて調整を進めている。火曜日に初めてリハビリ登板に臨んだスコットとイェーツは、ともに1回を無失点に抑え、8月末頃のメジャー復帰が見込まれている。

一方で、コペックはこれまで2試合のリハビリ登板を終え、1.2イニングを投げて被安打3、失点3、奪三振3、与四死球3を記録している。失点は最初のリハビリ登板のみで、0.2イニングで失点3を許した。次の登板では無失点に抑える好投を見せた。

一日でも早い復帰が待たれるブルペン陣について、ウィリアムス氏は「コペックの復帰スケジュールはスコットとイェーツに遅れを取っているが、状況が順調に進めば8月末までに復帰する可能性もある。ただし、ドジャースはロースター拡大が9月に予定されているため、その時期まで待つ可能性もあるだろう」と言及した。

