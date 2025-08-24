大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、外野レギュラー格であるマイケル・コンフォート外野手の打撃不振が続いている。デーブ・ロバーツ監督は我慢の起用を続けているが、改善の気配が一向に見えない状況には厳しい目も注がれているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

同メディアは「クアーズ・フィールドとコロラド・ロッキーズは、実力不足の選手を史上最高の選手のように見せることができる。ドジャースは火曜日の夜に11-4で圧勝し、先発全員安打も記録した。対照的に、出番が無かったコンフォートは前日に2打数無安打、翌日は4打数無安打に終わり、今月は打率.136、OPS.390と低迷している」と言及。

続けて、「コンフォートについて語ると、まるで同じことを繰り返しているように聞こえてしまう。彼のロースター入りには日を追うごとに苛立ちが募るばかりだ。ドジャースは彼以外にも問題を抱えている。投手の怪我、リリーフの不調、守備の不調などだ。しかし、最大の強みである打撃において、コンフォートが唯一の弱点だということは明らかだ」と厳しく指摘している。

デーブ・ロバーツ監督は現在、コンフォートとアレックス・コール外野手を併用しているが、8月の月間打率が.276のコールを優先した方がいいのかもしれない。

