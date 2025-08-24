【大分県玖珠町】避暑にもピッタリ! 美しい二段滝「慈恩の滝」の魅力、人気のふるさと納税返礼品とは?

大分県の西部に位置する玖珠町(くすまち)は、メサ地形(上部が平らなテーブル状)の特徴的な山々が多く、雄大な自然が広がるまち。

“大男が巨大な楠の木を切り倒してできた”という伝説が残る「伐株山(きりかぶさん)」がまちのシンボルで、その山々から湧き出る美しい水と太陽の恵み、盆地特有の寒暖の差、肥沃な赤土の土壌により、昔から米作りが盛んに行われています。

今回紹介するのは、玖珠町の西に位置する「慈恩(じおん)の滝」。上段、下段といった落差がある二段滝で、マイナスイオンあふれるスポットです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が気になった観光スポットと、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は玖珠町の「慈恩の滝」の詳細と、人気の返礼品などについて調べてみました!

四季を彩る神秘の名瀑「慈恩の滝」について

慈恩の滝

・玖珠町山浦618

・アクセス：【車】玖珠ICから約30分

上段約20メートル、下段約10メートル、合わせて落差およそ30メートルを誇る「慈恩の滝」。平成の名水百選に選ばれた「下園妙見様湧水(しもそのみょうけんさまゆうすい)」や、広大なメサ台地・万年山(はねやま)の水を集め、上段から下段へ豪快に流れ落ち、四季折々に異なる表情を見せます。特に新緑や紅葉の季節には、ひときわ美しい景観を楽しむことができます。

滝つぼ周辺には遊歩道が整備されており、間近で感じる水の迫力や心地よい水音、そしてたっぷりのマイナスイオンも魅力のひとつ。国道210号線沿いという好立地でアクセスもしやすく、ドライブ途中の立ち寄りスポットとしても人気です。

自然の力と神秘を併せ持つこの滝は、訪れる人を魅了してやみません。

自治体からのメッセージ

玖珠町のお水は、お米を炊いたり、料理をしたり、さまざまな用途に向いているおいしい水です。町内には、平成の名水百選に県内で唯一選定された「下園妙見様湧水」や、豊の国名水15選のひとつ「清水瀑園(しみずばくえん)」など、名水と呼ばれるスポットが多数あり、この水は、JRクルーズトレイン「ななつぼし」にも採用されている玖珠米(お米)の生産や、枕の製造などの特産品にも使用されています。

玖珠町にある強い岩盤が、不純物の少ない優れた水質を生み出します。返礼品に使われている水は、地下数百メートルの水脈から汲み上げ、毎日水質検査を行っています。ふるさと納税を通じて玖珠町の魅力を皆様に感じていただければ幸いです。

玖珠町のふるさと納税返礼品について

玖珠町で採水された、国内最高水準のシリカ(ケイ素)含有量を誇る天然水を紹介します。どちらも玖珠町の中で人気を誇る返礼品なのだそう。

シリカちゃん天然水 40本

・提供事業者：株式会社ビッグゲート

・内容量：525ml×40本

・寄附金額：7,000円

シリカ含有量は1リットルあたり72mg(最高値)の、「シリカちゃん～玖珠の天然水～」です。軟水で飲みやすく、甘味を感じるほどの非常にまろやかな口当たりが特徴。コーヒーやお茶、お料理にも最適で、ご飯はふっくらモチモチに、煮物もやわらかく仕上がるのだとか!

biora天然シリカ水 500ml×24本

・提供事業者：株式会社ヴィーズ

・内容量：天然シリカ水500ml×24本入り

・寄附金額：1万円

玖珠町の貴重な天然水をそのまま使用した、シリカ含有量が1リットルあたり72mgのお水です。クセがなく飲みやすいのが特徴で、スタイリッシュなラベルも目を引きます。

今回は大分県玖珠町の観光スポット「慈恩の滝」と人気の返礼品を紹介しました。暑い夏の避暑としてもピッタリ! マイナスイオンをたっぷり感じることができる二段の滝です。近くには「道の駅 慈恩の滝 くす」もあり、地域の味覚や特産物を堪能できます。気になる人は、一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者