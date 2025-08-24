24日に放送されるTBS系日曜劇場『19番目のカルテ』(毎週日曜21:00～)の第6話に石橋蓮司、今野浩喜、近藤公園らがゲスト出演することが同日、発表された。

富士屋カツヒト氏による連載漫画『19番目のカルテ 徳重晃の問診』を原作とするこのドラマは、医療における19番目の新領域である総合診療科を舞台にした新しいヒューマン医療エンターテインメント。松本演じる魚虎総合病院の総合診療医・徳重晃が、問診を通して病気を診るだけでなく、患者の心や生活背景などから最善を見つけ出し、生き方そのものにも手を差し伸べていく。

8月24日放送の第6話ではターミナルケア(終末期医療)について描かれ、肺がん末期の患者とその家族役で、石橋蓮司と今野浩喜、近藤公園らがゲスト出演する。

肺がんのステージ4と診断された半田辰(はんだ・たつ)役を数々の映画やドラマで存在感を放つ名優の石橋蓮司が演じる。そして辰と同居している次男・龍二(りゅうじ)役には演技力に定評がある今野浩喜、辰の長男・竜一郎(りゅういちろう)役を舞台を中心に映画やドラマなど数多くの作品で幅広く活躍する近藤公園が演じる。

さらに辰の孫役で、金曜ドラマ『＃家族募集します』(2021年)で主人公の息子を演じた佐藤遙灯と、火曜ドラマ『西園寺さんは家事をしない』(2024年)での愛らしい演技が記憶に新しい倉田瑛茉が出演する。

石橋演じる辰は10代の頃から大工の仕事を続け、50年近くがむしゃらに働いて生きてきた。そんな辰を、肺がんという病が襲った。辰本人は静かに人生の終わりを受け入れ、積極的な治療は望まず在宅ケアを希望する。そして、「かっこよく死にたい」と言う。そんな父を前に、次男であり弟子でもある大工の龍二と、離れて暮らす長男の竜一郎は、それぞれ複雑な想いを抱え、葛藤する。

第6話では、徳重の指導のもと、滝野(小芝風花)は医師として初めてのターミナルケア(終末期医療)を担当する。これまで医師として患者の“これから”を願ってきた滝野は、旅立ちを前にした辰本人の最後の願いと、見送る家族の複雑な想いや葛藤に触れ、医師として自分に何ができるのかと悩む。命と向き合う中で、はたして滝野は辰と半田一家の“最期への旅路”を、どう“診る”のか。

