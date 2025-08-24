ラ・リーガ第2節が23日に行われ、マジョルカとセルタが対戦した。

ホームのマジョルカは、バルセロナとのリーグ開幕節で2名の退場者を出し、0－3で敗戦。リーグ戦初白星といきたいセルタ戦には、FW浅野拓磨がバルセロナ戦に続いて先発出場した。

試合は38分、セルタはビルドアップからウーゴ・ソテロがスペースへ鋭いスルーパスを送る。これに反応したハビ・ルエダは、マジョルカのGKレオ・ロマンが飛び出したところを見逃さずにループシュートで得点。セルタが先制に成功した。

マジョルカはシュートまで持ち込むことはできるが、セルタのGKヨヌーツ・ラドゥの好セーブもあり、得点には至らない。それでも87分、後方からの浮き球のパスを、マルク・ドメネクがボックス内で折り返す。セルタの選手がクリアしたボールボックス内に転がり、これを走り込んできたマテウ・モリーがシュートをゴールに突き刺した。

試合はこのまま1－1で終了し、引き分けという結果に終わった。なお、先発出場の浅野拓磨は68分までプレーした。

次節、マジョルカは30日にアウェイでレアル・マドリードと、セルタは27日にホームでベティスとそれぞれ対戦する。

【スコア】

マジョルカ 1－1 セルタ

【得点者】

0－1 38分 ハビ・ルエダ（セルタ）

1－1 87分 マテウ・モリー（マジョルカ）

【ハイライト】マジョルカvsセルタ