セリエA開幕節（第1節）が23日に行われ、ミランとクレモネーゼが対戦した。

昨季のミランは開幕から不安定なパフォーマンスが続き、8シーズンぶりに欧州の大会への出場権を逃した。再建を託されたのは、かつてミランの指揮を執っていたマッシミリアーノ・アッレグリ監督。今夏の移籍市場ではMFルカ・モドリッチなどを獲得し、新体制の下でのリーグ初戦を迎えた。

対するクレモネーゼは昨季、プレーオフを制してセリエA昇格を果たした。ミランとのリーグ開幕戦では、どのような戦いぶりを見せるか。

立ち上がりからボールを支配するミランだったが、先制したのはクレモネーゼ。28分、左サイドからアレッシオ・ゼルビンがボックス内めがけてインスイングのクロスを上げると、フェデリコ・バスキロットがヘッドでシュートを叩き込んだ。

1点を追うミランは前半アディショナルタイム1分、ペルヴィス・エストゥピニャンがボックスの深い位置からファーサイドにクロスを上げ、ストラヒニャ・パヴロヴィッチが頭で叩きつけるようにゴールを決め、同点に追いついた。

後半、先に得点したのはクレモネーゼだった。61分、敵陣でバスキロットがボールを奪うと、ジュゼッペ・ペッツェッラがクロス。フェデリコ・ボナッツォーリがジャンピングボレーでゴールニアサイドに突き刺した。

刻一刻と試合が進むなか、1点ビハインドのミランはクレモネーゼの堅い守備をなかなか崩し切ることができない。

結局、試合はこのまま終了。集中力を切らさず守り抜いたクレモネーゼが逃げ切り、2－1でミランに勝利した。

次節は29日に行われ、ミランはアウェイでレッチェと、クレモネーゼはホームで同じ昇格組のサッスオーロとそれぞれ対戦する。

【スコア】

ミラン 1－2 クレモネーゼ

【得点者】

0－1 28分 フェデリコ・バスキロット（クレモネーゼ）

1－1 45＋1分 ストラヒニャ・パヴロヴィッチ（ミラン）

1－2 61分 フェデリコ・ボナッツォーリ（クレモネーゼ）

