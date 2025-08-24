セリエA開幕節（第1節）が23日に行われ、サッスオーロとナポリが対戦した。

サッスオーロは昨季、セリエB（イタリア2部）を制覇し、1年でのセリエA復帰を果たした。今夏の移籍市場では多くの新戦力を加え、21日にはFWドメニコ・ベラルディと契約を延長。リーグ初戦に勝利し、好スタートを切りたいところ。

対するナポリは、昨季に2年ぶりとなるセリエA優勝を達成。今夏はMFケヴィン・デ・ブライネなど積極的な補強を敢行した一方で、エースストライカーのFWロメル・ルカクが開幕を目前にして負傷離脱。不安要素を抱えたまま開幕節に臨むこととなった。

試合は、立ち上がりからナポリがボールを支配する展開。17分、左サイドでマッテオ・ポリターノがクロスを上げると、ボックス内にいたスコット・マクトミネイが頭で合わせてゴールネットを揺らした。

先制したナポリはその後も主導権を握り、チャンスを作り続けていく。しかし、サッスオーロは追加点を許さない。前半はナポリの1点リードで終えた。

後半もペースを握り続けるナポリは57分、敵陣左サイドでFKのチャンスを得る。キッカーのデ・ブライネが蹴ったボールはカーブを描きながら直接ゴールに吸い込まれ、ナポリが加点した。

2点を追うサッスオーロ。まずは1点を返したいところだったが、79分、イスマエル・コネがロレンツォ・ルッカに対するファウルでこの試合2枚目のイエローカードで退場。10人でのプレーを余儀なくされる。

試合はこのままタイムアップ。ナポリが2－0でサッスオーロに勝利し、白星スタートを飾った。

次節、サッスオーロは29日にアウェイでクレモネーゼと、ナポリは30日にホームでカリアリとそれぞれ対戦する。

【スコア】

サッスオーロ 0－2 ナポリ

【得点者】

0－1 17分 スコット・マクトミネイ（ナポリ）

0－2 57分 ケヴィン・デ・ブライネ（ナポリ）

【動画】マクトミネイの先制弾＆デ・ブライネの直接FK！