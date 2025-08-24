2026年1月から第2クールが放送開始となるTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』より、ティザービジュアルが公開された。

第2クールティザービジュアルは、禍々しい炎が燃え盛る“アドラ界”を背景に、悪魔ともヒーローともとれる表情のシンラやアーサー、ショウ、ハウメアが描かれている。

TVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールは、2026年1月よりMBS/TBS/CBC“アニメイズム”枠ほかにて放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課