ブンデスリーガ開幕節が23日に行われ、フランクフルトとブレーメンが対戦した。

昨シーズン、ブンデスリーガで3位フィニッシュを果たしたフランクフルトは今季のUEFAチャンピオンズ出場権を獲得。今夏の移籍市場でエースのフランス人FWウーゴ・エキティケの退団があったものの、ドイツ代表FWヨナタン・ブルカルト、日本代表MF堂安律らを補強。ディノ・トップメラー監督3シーズン目は、U－20ドイツ代表GKミオ・バックハウス（長田澪）が所属するブレーメンとの試合で幕を開ける。

DFBポカール1回戦に引き続き堂安がスターティングメンバーに名を連ねた一戦は、22分にフランクフルトが先制。ジャン・ウズンが中央でボールを受けると、振り向きざまにミドルシュート。右足で放たれた強烈な一撃はGKミオ・バックハウスも触れることはできず、豪快にネットを揺らした。さらにフランクフルトは25分に追加点。敵陣で堂安がボール奪取すると、細かくパスをつなぎ中央へクロス。そこにジャン・マテオ・バホヤが合わせ、リードを広げる。

後半に入り、47分にフランクフルトがリードを3点にすると、ブレーメンもその1分後にユスティン・エンジンマーが点を返し、スコアを3－1とする。しかしフランクフルトが70分に勝利を近づけるゴールを記録。途中出場のアンスガー・クナウフが左足でシュートを沈めた。

そして堂安は、83分にナサニエル・ブラウンとの交代を告げられ、ベンチに下がる。その後のスコアは動かず、4－1で終了。勝利を収めたフランクフルトは次節、30日に敵地でホッフェンハイムと対戦。ブレーメンはホームにレヴァークーゼンを迎え入れる。



【スコア】

フランクフルト 4－1 ブレーメン

【得点者】

1－0 22分 ジャン・ウズン（フランクフルト）

2－0 25分 ジャン・マテオ・バホヤ（フランクフルト）

3－0 47分 ジャン・マテオ・バホヤ（フランクフルト）

3－1 48分 ユスティン・エンジンマー（ブレーメン）

4－1 70分 アンスガー・クナウフ（フランクフルト）