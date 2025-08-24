テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、17日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(総合 毎週日曜20:00～ ほか)の第31話「我が名は天」の視聴分析をまとめた。

「お救い米はもう出せぬのですか?」

最も注目されたのは20時13分で、注目度76.1%％。蔦重(横浜流星)と長谷川平蔵宣以(中村隼人)が再会するシーンだ。

蔦重は水害に遭った小田新之助(井之脇海)を見舞いに、新之助の住む深川の長屋を訪れた。新之助の妻・ふく(小野花梨)も交え3人で話し込んでいると、新之助の友人である長七(甲斐翔真)と米次(お＜※糸ヘンに桜のツクリ＞田圭亮)がやってきて、寺で味噌の施しがあると教えてくれた。一同は早速寺に向かった。

寺はすでに多くの人でごった返していたが、その中で蔦重は知った顔を見つける。長谷川平蔵だ。平蔵は門の近くで笠を深くかぶり、周囲に眼を光らせていた。蔦重が声をかけると平蔵も蔦重を認めた。平蔵によると先日御先手弓頭に任じられ、日夜市中の見廻りを行っているという。何かあったらすぐに申せという平蔵に、「では御公儀はお救い米はもう出せぬのですか? 皆困っているようなんですが」と蔦重は尋ねた。しかし、御公儀は出せるものは出してしまい、普請もあるので頼りになるのは裕福な町方だと平蔵はいう。

そこに平蔵の子分である磯八(山口祥行)と仙太(岩男海史)がやってきて、近くでケンカ騒ぎが起きていると知らせてきた。それを聞いた平蔵は少しうれしそうな表情を浮かべ、蔦重との話を切り上げると、慌ただしく走り去ってしまうのだった。

「ここにきて癒し枠になるとは」

注目された理由は、再登場する度に肩書きが変わる人気者・平蔵に、視聴者の関心が集まったと考えられる。

比較的大雨の被害を免れた蔦重と比べて、深川に住む新之助は甚大な被害を受けてしまった。その新之助を見舞う中で蔦重は平蔵とばったり出くわす。第23話「我こそは江戸一利者なり」で土山宗次郎(栁俊太郎)の屋敷・酔月楼で会って以来なので、約3年ぶりの再会だ。SNSでは「べらぼうに長谷川平蔵が出るだけで面白いのすごい」「カモ平、蔦重を心配してくれてるの相変わらずいい奴だな」「長谷川平蔵くん、面白枠だと思っていたのにここにきて癒し枠になるとは」と話題を集めている。

蔦重と花の井(小芝風花)にいいようにカモにされていた頃が懐かしい。『べらぼう』きっての人気キャラ・平蔵の人気は健在のようだ。平蔵の役職は前回の登場時は進物番士だったが、今回では御先手弓頭に変わった。典型的なエリート総合職が歩みそうなコースだ。

御先手弓頭は、将軍の直属の部隊である御先手組の弓隊を率いる指揮官で、江戸城の警備や将軍の護衛などを担当していた。幕府の正規の軍事組織である番方に属する武士であり、一定の格式と家格が求められる役職。取り締まりは荒っぽく、町与力・町同心とは異なる威圧的な存在として恐れられていた。平蔵にはぴったりなポジションに思われる。

今回江戸を襲った天明の大洪水は関東地方を襲った歴史的な水害で、特に利根川水系を中心に甚大な被害をもたらした。この洪水には、1783(天明3)年に発生した浅間山の大噴火が大きく影響している。浅間山の噴火によって発生した火砕流や泥流が、吾妻川から利根川に流れ込んだ。大量の土砂が利根川の河床に堆積し、川の流れをせき止める形となった。これにより川の水位が上がりやすくなっていたのだ。第25話「灰の雨降る日本橋」では、蔦重たちが奉行所の命令で灰を川へ捨てたが、これも水害の遠因となったのだ。

江戸本所周辺では最大4.5mの水深に達し、初日だけで3641人が船で救出されたといわれている。洪水はすでに進行していた天明の大飢饉をさらに悪化させ、食糧不足と疫病の蔓延を招いた。大きな被害を受けた深川というエリアは、1657(明暦3)年に発生した明暦の大火で焼失した江戸の復興のため、隅田川東岸の湿地帯を開発して誕生したところ。隅田川や運河を利用した水運の拠点として発展し、材木問屋や船宿が多くあった。辰巳芸者に代表されるように独自の粋な文化も育まれている。富岡八幡宮や永代寺などの寺社仏閣が賑わい、門前町としても栄えた。水運が発達していた反面、運河や川に囲まれていたため、今回のように大雨や高潮による水害にしばしば見舞われている。

松本秀持(吉沢悠)から流されたと報告のあった永代橋と新大橋の2つの橋は、当時の江戸を支えていた重要な橋。永代橋は1698(元禄11)年に、深川と日本橋を結ぶ橋として架けられた。橋の名前はかつてこの地域にあった永代島に由来するという説や、五代将軍徳川綱吉の50歳を祝って架けられたことから永代と名付けられたという説などがある。また、橋を行き交う人々やその周囲の景色が葛飾北斎や歌川広重によって描かれている。赤穂浪士が吉良邸から引き揚げる際にこの橋を渡ったことでも有名だ。

一方の新大橋は、1693(元禄6)年に五代将軍・徳川綱吉の母・桂昌院の進言により、橋が少なく不便だった江戸市民のために架けられたと伝えられている。先に架けられた両国橋が大橋と呼ばれていたため、それに続く新しい橋として新大橋と名付けられた。歌川広重による『名所江戸百景』の一枚『大はしあたけの夕立』に描かれ、これはゴッホも模写したほどの名作だ。