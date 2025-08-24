オリックスのスペシャルアドバイザーを務める中嶋聡氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で13日に公開された動画「日ハム時代の大谷翔平について語る! 育てていくうえで大変だったこととは!?」に出演。大谷翔平の“二刀流”挑戦当初、コーチとして大変だったことを振り返った。

中嶋聡氏 =BS10提供

「その選手たちのケアのほうが大変ですかね」

自身が現役時代にプレーしていた投手からローテーションを組む企画「俺のベストローテ」にて、「先発6枚目」に大谷翔平の名前を挙げた中嶋氏。

自身が日本ハムで選手兼任コーチをしていた2013年に大谷が入団したが、その第一印象を聞かれると、「二刀流で入ってきましたが、誰もが二刀流を認めたわけじゃないじゃないですか。あのときは賛否両論ありましたから、僕らがどうやってバックアップするかというところでしたが、投げるのを見ても、打つのも見ても、どちらを誰がやめさすんですか? と。そのレベルですね」と振り返った。

また、上田まりえが「育成する上で、みなさん、プレッシャーもあったんじゃないですか?」と質問すると、中嶋氏は「それはありましたけども」と前置きした上で、「投げることと打つことの間のところで、割りを食った選手もいると思うんですよ。その選手たちのケアのほうが大変ですかね」と回想。

さらに、「それも大谷翔平はある程度勘づいてますし、知ってるんでね。その分、休まずに練習したりするんですよ。これだけ練習してるんだっていうのは納得させる材料でもありますし、それだけの素質はもちろんありました」と続ける中嶋氏に対し、岡田圭右(ますだおかだ)が「技術プラス人間性も素晴らしい」と話すと、中嶋氏は「そうですね」とうなずいていた。