女優の三浦透子が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00～ ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、24日に放送される「あなたに帰るところはありますか ～塀の前で待つ人～」。元受刑者の社会復帰を支える松浦未来さん(38)の活動を追った作品だ。

グループホームを運営し、刑務所から出所しても行き先のない人々に住まいを提供する松浦さんは、「帰る場所があるということは、心の安心につながる」と信じて活動。その姿に、三浦は自身の生活の変化を明かしながら、強く共感した――。

ギャンブル依存症でわずかな生活費を競馬に…

大阪で更生自立支援のためのグループホームを運営する松浦さんは、元受刑者の社会復帰をボランティアや寄付に頼らず、事業として後押しする挑戦を続けてきた。

ほぼ毎朝、大阪刑務所から出てきた人に声をかけ、帰る家がなければ住まいを提供し、更生への第一歩を支える。生活保護の手続きや仕事の紹介、健康管理、格安な食事の提供など、手を差し伸べられた人たちは、再び罪を犯すことなく新たな人生を歩んでいる。

松浦さんが親身に元受刑者たちに寄り添うのは、自らも犯罪に手を染めた過去があるため。札付きのワルだった自分だからこそ、罪を犯した者の痛みを理解し「人生はやり直せる」ということを伝えられる、という思いを持っている。

番組が取材したのは、約40日間服役していた高橋さん(仮名・56)。身寄りのない彼に、松浦さんは住まいと生活の再建をサポートする。市役所での手続き、作業所の申請、そして新しい部屋の鍵渡しまで。だが、その先に待っていたのは、思いがけない“事件”だった。さらに、事業開始当初から支援してきた、ギャンブル依存症に苦しむ、ごっちゃん(仮名・45)は、わずかな生活費まで競馬につぎ込んだ果てに…。

大阪刑務所前で出所者に声を掛ける松浦未来さん (C)フジテレビ

「あなたにとって自分のような存在が必要だ」の説得力

松浦さんについて、「すごく心の強い人だと感じました。そしてそれを行動に移せることが本当にすごい」と率直な感想を口にした三浦。「思うだけなら誰でもできますが、実際に動くのは難しい。その難しさを乗り越えて活動を続けているのが、本当に素晴らしいなと思いながら読ませて、見させていただきました」と敬意を抱いたという。

自身もマネージャーやスタッフなど、周囲の人々に日々支えられているのを感じているが、松浦さんの活動は大きく踏み込んでいると感じた。「相手から求められているかどうか分からない段階から飛び込んでいって、“これはあなたに必要なんだ”と自分の心に誓って信じて行動するのがすごいと思います」と感服し、「もし自分だったら、ノックしても振り向いてくれない相手に、何度もノックし続けるのは難しいと思う」と、活動のモチベーションを保ち続けることへの驚きを述べた。

番組ではそんな松浦さんの思いが届き、更生した人たちの姿が。この原動力として、松浦さんのまっすぐな視線や声の響きを挙げ、「人の魅力は言葉にするのが難しいですが、やっぱりそこに本質があるのではないかと思いました」と受け止める。

さらに、松浦さん自身がかつて罪を犯し、支えられた経験を持つことも説得力につながっていると推察し、「“あなたにとって自分のような存在が必要だ”ということを身をもって語りかけるので、やはりその言葉は受け取りやすいのだろうなと思いました」と捉えた。