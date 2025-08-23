大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、サンディエゴ・パドレスと激しい首位争いを繰り広げている。続々と主力が復帰して戦力が整いつつあるドジャースだが、厳しい戦いが続くことが予想される。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。

ドジャースではタナー・スコット投手とカービー・イェーツ投手が復帰となり、ブルペン陣再建の切り札となる可能性がある。しかし、両投手とも離脱前は安定感を欠いており、復帰後のパフォーマンスが問われることは間違いない。

また、野手陣ではキケ・ヘルナンデス内野手とキム・ヘソン内野手がマイナーリーグでのリハビリ出場を始めている。守備の乱れも目立ち始めたドジャースにとって、守備の選択肢が広がることは大きな力になるだろう。

厳しい戦いが続くドジャースについてステビンス氏は「ドジャースはポストシーズン進出について全く心配していないようだ。パドレスに次ぐ2位でシーズンを終えても、ワイルドカード争いで他球団を上回る可能性は十分にある。一度に多くの選手が復帰することは、その安心感をさらに強めるだろう」と言及した。

