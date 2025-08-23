大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、リリーフ陣に故障者や不振選手が相次いでいる。苦しい台所事情が続く一方で、今季メジャー2年目を迎えているエドガルド・エンリケス投手は覚醒の時を迎えつつあるようだ。米メディア『ロサンゼルスタイムス』が報じた。

現在23歳のエンリケスは、昨季メジャーデビューし3登板、1セーブ、防御率2.70といった数字をマーク。今季は左足の故障により6月末まで戦線離脱していたが、復帰後は日本時間22日時点で8登板、1ホールド、防御率0.00と無失点投球が続いている。

同メディアは「エンリケスには天賦の才がある。彼は歴史上、ごく少数の人間を除いて誰よりも速くボールを投げることができる。水曜日の試合までに投げた83球のうち、28球が101マイルを超えている。最速は先週土曜日に記録した103.3マイルだが、スタットキャストが球速の記録を開始した2015年以降、ドジャースの投手の球速としては最も速い。球団史上最速の球速と言えるだろう」と伸びている点を指摘。

続けて、「ブルペンの役割が決まっていないチームで、エンリケスはクローザーになることを望んでいる。猛烈な速球で打者の士気をくじくだけでなく、試合を終わらせたいと思っている。彼は『神様が僕に何を用意してくれているかに関わらず、どこであれ努力し前進し続けるけど、もちろんクローザーにはなりたい』と語っている」と今後の展望を記している。

