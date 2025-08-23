日向坂46藤嶌果歩「世界で唯一“同じ舌”を持っているなって思う」同期メンバー・山下葉留花との共通点とは？

日向坂46の河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。8月15日（金）の放送は、山下葉留花と「ほっとひといき！」新メンバーの藤嶌果歩が登場！ ここでは、2人の共通点について語りました。山下：7月25日（金）に放送されました「さよなら、富田鈴花さんスペシャル」のエンディングで、「『ほっとひといき！』に新メンバーが来ますよ！」という発表をしましたが、今日は、その方のお披露目回となっております！ それで今、もうブースの外ですごくニヤニヤしている美少女がいるんですね（笑）。たぶん北海道出身だと思うんですけど、もう（ブースのなかに）来たいですか？（手で）大きな丸をいただきました！ ということで、早速お呼びします♪ 「ほっとひといき！」新メンバー、カモン！藤嶌：どーん！山下：“どーん！”で登場してくれました（笑）。それでは、自己紹介をお願いします。藤嶌：のんびり北からかほりん降臨！ 日向坂46四期生の藤嶌果歩です。よろしくお願いします！山下：藤嶌果歩ちゃんが来てくれました～！藤嶌：リスナーの皆さん、はじめまして～！山下：“かほりん”っていうのは、あだ名なんですよね？藤嶌：皆さんに“かほりん”って呼んでいただいています。よろしくお願いしますー！山下：私とかほりんは同じ四期生なんですけど、結構似ている部分もあったりして。例えば“食”が一緒。藤嶌：はるはる（山下の愛称）は世界で唯一同じ舌を持っているなって思う。山下：本当に私が食べられる物はかほりんも食べられるし、かほりんが食べられる物は私も食べられるくらい一緒だよね？藤嶌：しかも、私が食べられない物は、はるはるも食べられないよね？山下：そうなのー！藤嶌＆山下：すごいよね！ ハハハ（笑）!!山下：こんな感じで盛り上がっていきたいと思います！＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（河田陽菜、髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46