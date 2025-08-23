友近「『2時間ドラマを作りませんか？』と声をかけて…」自ら企画＆プロデュースしたドラマ「友近サスペンス劇場」制作裏話を語る

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。8月19日（火）の放送は、友近（ともちか）さんが登場！ 独自の切り口でマルチに活動する友近さんの“原動力”について伺いました。

◆やりたいことへの行動力は“日本一”

れなち：友近さんは、YouTubeでドラマを撮られていましたよね？

友近：「友近サスペンス劇場」は、フィルムエストTVさん（アナクロ系YouTubeチャンネル）に「2時間ドラマを作りませんか？」と声をかけて、企画とプロデュースをさせてもらったんです。それがすごく好評だったので、地上波のテレビ東京（架空名作劇場「人情刑事 呉村安太郎」）でお声がかかったり、あと「崖」（ショートドラマアカウント「スキドラ」で配信されている作品）とか、そこからいろいろ発展して。

れなち：そういったアイデアはどうやって考えているのですか？

友近：今は地上波で80、90年代の2時間サスペンスを放送することがなくなって、BSでそういった作品を観ていたんですけど“観るだけじゃもう我慢できなくなり……出たいな！”と思うようになって（笑）。それで、昭和の映像作品を得意としているフィルムエストTVさんに声をかけて作ったっていう。

れなち：行動力がすごいですよね。

友近：行動力は日本一ちゃうかな（笑）！

れなち：え（笑）!? 自分でも思うぐらいですか？

友近：“やりたい！”と思ったら、めちゃめちゃ自分で営業するもんね（笑）。

れなち：しかも、先輩方を見ていて思うのが、真面目にふざける人が多いじゃないですか。

友近：そうですね。

れなち：友近さんもそうですし、タモリさんや所ジョージさんとかもそうだけど、みんな真面目にふざけているから……。

友近：やっぱり、それが楽しいよ。ロバート秋山さんもそうですが、幼い頃からやってきたことをそのまま続けていることやと思う。

れなち：飽きずに？

友近：そう。それに“恥ずかしい！”っていう羞恥心があったとしてもやめない（笑）。

れなち：そして、みんなを巻き込んで（笑）。しかも、後輩も先輩もノッてくれて。

友近：そうそう！ そういう方と一緒に、お芝居やコントやったりするのが今は多いかもですね。

――番組では、ほかにも8月20日（水）にリリースした友近さんの“親友”の演歌歌手・水谷千重子さんセレクトによるカバーアルバム『LOVE 昭和 SONGS』や、水谷千重子50周年記念公演「CAKUGO (カクゴ) 愛と憎しみと追憶と沈黙のミス・フローレンス」などの話で盛り上がりました。

＜番組概要＞

番組名：山崎怜奈の誰かに話したかったこと。

放送日時：毎週月～木曜 13:00～14:55

パーソナリティ：山崎怜奈

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/darehana/

番組公式X：@darehanaTFM