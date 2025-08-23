友近「『2時間ドラマを作りませんか？』と声をかけて…」自ら企画＆プロデュースしたドラマ「友近サスペンス劇場」制作裏話を語る

◆やりたいことへの行動力は“日本一”
れなち：友近さんは、YouTubeでドラマを撮られていましたよね？
友近：「友近サスペンス劇場」は、フィルムエストTVさん（アナクロ系YouTubeチャンネル）に「2時間ドラマを作りませんか？」と声をかけて、企画とプロデュースをさせてもらったんです。それがすごく好評だったので、地上波のテレビ東京（架空名作劇場「人情刑事 呉村安太郎」）でお声がかかったり、あと「崖」（ショートドラマアカウント「スキドラ」で配信されている作品）とか、そこからいろいろ発展して。
れなち：そういったアイデアはどうやって考えているのですか？
友近：今は地上波で80、90年代の2時間サスペンスを放送することがなくなって、BSでそういった作品を観ていたんですけど“観るだけじゃもう我慢できなくなり……出たいな！”と思うようになって（笑）。それで、昭和の映像作品を得意としているフィルムエストTVさんに声をかけて作ったっていう。
れなち：行動力がすごいですよね。
友近：行動力は日本一ちゃうかな（笑）！
れなち：え（笑）!? 自分でも思うぐらいですか？
友近：“やりたい！”と思ったら、めちゃめちゃ自分で営業するもんね（笑）。
れなち：しかも、先輩方を見ていて思うのが、真面目にふざける人が多いじゃないですか。
友近：そうですね。
れなち：友近さんもそうですし、タモリさんや所ジョージさんとかもそうだけど、みんな真面目にふざけているから……。
友近：やっぱり、それが楽しいよ。ロバート秋山さんもそうですが、幼い頃からやってきたことをそのまま続けていることやと思う。
れなち：飽きずに？
友近：そう。それに“恥ずかしい！”っていう羞恥心があったとしてもやめない（笑）。
れなち：そして、みんなを巻き込んで（笑）。しかも、後輩も先輩もノッてくれて。
友近：そうそう！ そういう方と一緒に、お芝居やコントやったりするのが今は多いかもですね。
――番組では、ほかにも8月20日（水）にリリースした友近さんの“親友”の演歌歌手・水谷千重子さんセレクトによるカバーアルバム『LOVE 昭和 SONGS』や、水谷千重子50周年記念公演「CAKUGO (カクゴ) 愛と憎しみと追憶と沈黙のミス・フローレンス」などの話で盛り上がりました。
