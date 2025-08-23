「そもそもBiSHになる前は…」モモコグミカンパニーがもともとやりたかった職業とは？

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。8月18日（月）〜21日（木）の放送は、さまざまな番組のパーソナリティが登場する“ラジオフレンズWEEK”。8月20日（水）の放送では、作家・タレントのモモコグミカンパニーさんが登場！ TBS Podcast「モモコグミカンパニーの盗み聴きラジオ」の話や音楽プロジェクト・（momo）などについて伺いました。

◆モモコグミカンパニー独特の会話上達法

れなち：モモコさんは、7月から「モモコグミカンパニーの盗み聴きラジオ」という番組の配信がスタートしています。どういうきっかけで始まったのですか？

モモコ：私はラジオが好きなんですけど、結構緊張しいで。テレビはもっと苦手なんですよ（笑）。8年くらいBiSHとして活動して、テレビ慣れしているはずなんですけど、肩肘を張ってしまって“うまくしゃべれないな”っていつも思っていて。ラジオも好きなんですけど緊張してしまうから、Podcastって聴きたい人しか聴かないというか、限定的な媒体でちょうどいいなと思って。それをいろんなところで話していたら、今回ご縁があってやらせていただくことになりました。

れなち：私も1人しゃべりをしますけど難しくないですか？ もともとやられていました？

モモコ：やっていたわけではないんですけど、1人でボソボソしゃべるのは好きなんですよ。それに、私の携帯には1,000件を超えるボイスメモが残っていて……（笑）。

れなち：えっ!? どこで録ったものですか？

モモコ：私は昔から、人と話しているときに“うまくしゃべれているかな？”“私がしゃべっているときに（相手から）どう思われているんだろう？”って思うことが多くて。それで、中学・高校の頃に友達との会話を録音して、それを家で聴き直して話す練習をしていたんですよね、今はもうやっていないですけど（笑）。

◆一番やりたかったことに挑戦中！

れなち：モモコさんは、シンガーソングライターのマナミさんと音楽プロジェクト・（momo）としても活動されていて、7月にはセカンドミニアルバム『ガラスの国』をリリースし、先日リリースツアーを終えたところなんですよね。

モモコ：ありがとうございます。今回のライブに向けて物語を書いて、15分ぐらいの朗読もして、たまに噛んだりして（笑）。

れなち：（笑）。

モモコ：BiSH時代って、私の歌割りは“1曲に1行あればいい”みたいな感じだったんです。6人で一人ひとり歌うグループだったので。でも、今は歌うのも自分だし、語りも自分だから、昔からは考えられないようなことを……でも、ライブを作りあげるというのは楽しいですね。

れなち：やっぱり音楽も続けていきたい？

モモコ：そうですね、細々でも続けていきたいです。歌詞って小説やエッセイを書くことともまた別物ですし、そもそもBiSHになる前は作詞家になりたかったんですよ。

れなち：へ〜！

モモコ：でも、作詞家ってどうなればいいかマジわからなくて（笑）。提供とかをしなければ自分で曲を作って歌うしかないので。今後も作詞活動はやりたいなって思います。

れなち：書く仕事のほうも続けられていて、6月からポプラ社のストーリー＆エッセイマガジン「WEB asta」で「歩くのが下手だから」というエッセイを連載されています。

モモコ：そうですね。あとは今、自費出版を頑張っていて……。

れなち：自費出版!?

モモコ：私が事務所を独立してから最初に手をつけたことというか、一番私がやりたかったのが“詩集”なんですよ。

れなち：詩集「氷の溶ける音」ですね。

モモコ：そうなんです。これを出版して、記念の展示会もやりたいなと考えていて。今まで小説やエッセイを書くにしても、原稿を出版社さんに渡して、後は出版社さんが表紙などを作っていただいていたんですけど、独立したのを機に紙から選んでみたいなと思ったんです（笑）。全部自分でやって、お金も自分で注ぎ込むっていう……。

れなち：流通はどうするんですか？

モモコ：そんなに冊数も多くないので、ウェブショップでやろうと思っています。めっちゃ大変ですけど、ここで1回、面倒くさいことをゼロからやってみたいと思ったんですよね。

