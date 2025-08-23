ビアガーデンで意気投合した男性とお酒の勢いで…リスナーの夏の“けしからん”思い出にSaucy Dog石原慎也「“2人で宅飲み焼酎パーティー”が良くないね！」

3人組ロックバンド「Saucy Dog（サウシードッグ）」の石原慎也（Vo／Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」（毎週火曜 23:08頃〜）。

8月19日（火）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられた“けしからん”夏の思い出に関するメッセージを紹介しました。

＜リスナーからのメッセージ＞

去年の夏、共通の友達カップルと夏祭りダブルデートの予定がありました。お祭りの前、ヘアアレンジを手伝うために彼がうちに来てくれたんですが、デコルテがけっこう開いた服を着てるのを見て、家に来て早々「こんな服、俺以外の前で着ないで」と言われて服を変えざるを得ないような跡を付けられました。

着替えた後も跡が見えるんじゃないかって、お祭りのときもハラハラしていました。夏祭り用におろした服だったから本当は着たかったけど、あのときは彼のかわいさに負けちゃいました。（17歳）

＜石原からのメッセージ＞

これ「かわいい」って思うんだね。ちょっと嫉妬しちゃった感じよね。まあまあ、（けしからんの）「けし」ぐらいですかね。……何の跡だろうな？

＜リスナーからのメッセージ＞

去年、ビアガーデンに行ったとき、隣の卓で会社飲みしていた男の人と焼酎が好きなことで意気投合しました。その人と連絡先を交換して、別の日に2人で宅飲み焼酎パーティーをしてお酒の勢いに負けてけしからん時間を過ごしてしまいました。

その後はしばらくけしからん関係になりました。石原先生、お酒の勢いに負けるけしからん私を叱ってください。（21歳）

＜石原からのメッセージ＞

けしからんぞ！ いや、これに関しては「2人で宅飲み焼酎パーティー」が良くないね、まず。そんなん宅飲みで焼酎パーティーをしたら、どうなるかっていうのは分かってることなんで、二度とそんなことはしないように！ 先生が怒っていくんで、気を付けてくださいね（笑）！

