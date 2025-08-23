Mrs. GREEN APPLE大森元貴「実は10年前ぐらいの楽曲とガッチャンコしている、っていう曲なんです」新曲『夏の影』制作裏話

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。8月18日（月）の放送では、Snow Manの目黒蓮さん、俳優の中条あやみさんが出演する「キリン 午後の紅茶」のCM「夏の影」編のために書き下ろされた新曲「夏の影」の制作裏話を語りました。大森：どうでした？ 今回（「夏の影」の）デモを受け取って聴いたとき。若井：ミセスの夏曲といえば「サママ・フェスティバル！」（2016年）とか「青と夏」（2018年）とか、アッパーな曲がありましたけれども。「夏の影」はどちらかというとちょっとしっとりとした。大森：そうなんですよ！若井：イメージとしては、「青と夏」とかはすごい速さで夏が駆け抜けていく、ってイメージなんだけど、「夏の影」は、本当に1歩1歩ゆっくりと、のんびりと時間が流れていく、そんな夏のワンシーンをイメージできる、そんな楽曲になっているかな、と思いました。大森：りょうちゃん（藤澤）、どうですか？藤澤：本当に爽やか、かつ、しっとり聴けるという。若井も言ってたけど、夏休みとか、夏をゆっくり楽しめるな、一瞬一瞬を大切にできるな、っていう楽曲だと思いました。同時に、ミセスメンバーとしては「あれ？ ここのフレーズ……」っていうね！大森：ああ、そうね！「アポロドロス」現象が起こっていまして。実は10年前ぐらいの楽曲とガッチャンコしている、っていう曲なんですよ。（歌詞の）「過ごしていた」っていう最後の、Eメロっていうんですか？ からは、もともと曲があって。そこから持ってきている。我々しかわからないという。まだまだ、ね。藤澤：スタジオで合わせていたからね！若井：本当よ！ 10年前とか。大森：それがこの曲とつながって、いつか出ると面白いかな、と思ったりしています！若井：お～！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info