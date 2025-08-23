SuchmosとLEXによるツーマンライブ開催決定、渋谷WWW15周年記念アニバーサリー

渋谷WWWの15周年を記念したアニバーサリー企画の第一弾として、SuchmosとLEXによる特別なツーマンライブが9月25日（木）、WWW Xで開催されることが決定した。

湘南と横浜を拠点に活動し、その音楽性とスタイルでシーンに革新をもたらしてきた二組。今年6月に再始動したSuchmosは、ブラックミュージックを基盤にロックのダイナミズムを融合させたサウンドで独自の存在感を確立。自然体なアティテュードと独自の美学でカルチャーを牽引し、”自由”を体現しながら、多くの人々の価値観を広げている。LEXはDIY精神の象徴でもある音楽プラットフォーム SoundCloud から突き抜けるように頭角を現し、ヒップホップを軸に多様な音楽を取り込みながら独自の表現を構築。感情をダイレクトに揺さぶる真っ直ぐで強靭な言葉と、魂をむき出しにするライブパフォーマンスで観る者の心を突き動かし、ユースカルチャーの象徴として絶大な支持を得ている。

生き様を通じてリスナーに強烈な影響を与えてきた二組が同じステージで交わる一夜は、世代やジャンルを超えて新たな景色を描き出す時間となりそうだ。8月23日(土)21時から8月27日(火)23時59分まで、5日間のチケット先行抽選受付がスタートする。

＜ライブ情報＞

WWW 15th Anniversary「Suchmos × LEX」

2025年9月25日（木）渋谷 WWW X

OPEN / START 18:30 / 19:30

料金：前売 ¥8800（税込・ドリンク代別）

出演：Suchmos / LEX

チケット先行抽選受付 (e＋)：8月23日（土）21:00 ～ 8月27日（水）23:59

一般発売（先着）：9月4日（木）19:00〜

チケットリンク : https://eplus.jp/suchmos-lex0925/

HP：https://www-shibuya.jp/schedule/019175.php

Flyer Design：Takahiro Yasuda

問い合わせ：WWW X 03-5458-7688