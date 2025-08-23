2025明治安田J1リーグ第27節が23日に行われ、東京ヴェルディとサンフレッチェ広島が対戦した。

広島はミッドウィークでヴィッセル神戸との直接対決に敗れ、優勝争いに生き残るため取りこぼしは許されない。神戸戦からスターティングメンバーを5人入れ替え、残留へ勝ち点の上積みを目指す東京Vと、敵地『味の素スタジアム』で激突した。

試合の均衡が破れたのは6分、広島が先制に成功する。中島洋太朗の左コーナーキックに合わせたヴァレール・ジェルマンのヘディングシュートはポストに嫌われたが、ボックス内でいち早くこぼれ球に反応した中野就斗が押し込んだ。

いきなり追いかける展開となった東京Vは何度か広島のゴールに迫るが、リーグ屈指の硬さを誇る紫の壁を崩すのは容易ではない。前半終了間際には完全に崩して齋藤功佑がペナルティエリア中央からシュートを放ったが、相手DFに当たったボールは相手GK大迫敬介に顔面でブロックされて得点は奪えず。試合は広島の1点リードで折り返す。

後半も東京Vが押し気味で試合を進める。59分にはペナルティエリア手前から食野壮磨がドリブルを始め、ヌルヌルと相手を2人3人とかわしてゴール前に侵入。しかし、シュートは相手GK大迫にセーブされた。

すると62分、広島がカウンターで待望の追加点を獲得する。敵陣中央でボールを奪うと、すぐさま矢印を前に向け、中村草太がジャーメイン良とのワンツーパスで相手DFラインを突破する。中村は飛び出してきた相手GKマテウスもかわすと、最後は左足でゴール左上に叩き込んだ。

83分、広島が試合を決定づける3点目を奪う。左サイドでフリーキックを獲得し、キッカーの新井直人がゴールに直接向かう高速のボールを送る。これがそのままゴールに吸い込まれた。

その後も大迫のビッグセーブが光った広島が3－0の完封勝利を収め、東京Vは2連敗、広島は2試合ぶり白星となった。次節、東京Vは30日に敵地で横浜FCと、広島は31日に敵地でセレッソ大阪と対戦する。

【スコア】

東京ヴェルディ 0－3 サンフレッチェ広島

【得点者】

0－1 6分 中野就斗（広島）

0－2 62分 中村草太（広島）

0－3 83分 新井直人（広島）

【ゴール動画】東京V vs 広島