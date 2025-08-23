大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、サンディエゴ・パドレスと激しい地区優勝争いを繰り広げている。前回の直接対決ではドジャースが3連勝を見せたが、その中で勝利を勝ち取ったブレイク・スネル投手は次回の対戦に懸念を示している。米メディア『ドジャーブルー』のセバスチャン・アブドン・イブラ記者が言及した。

スネルは今月2日に60日間の負傷者リスト（IL）から復帰して以降、3度の先発登板を果たし、少なくとも5イニング以上を無失点で抑える試合は前回のパドレス戦で2試合連続となった。しかし、本人は現状に満足していないようだ。

スネルは自身の投球を「改善すべき点が山積みだ。それに取り組むつもりだ。次はまた彼らと対戦するし、インタビューの内容を聞くだろうから、詳しくは言わない。でも、修正すべき点がたくさんある」と振り返っている。

前回はパドレスの攻撃陣が積極的にスイングを試みていたこともあり、イブラ氏は「スネルは、パドレスのコーチ陣が彼の投球スタイルを熟知していることが、試合に影響を与えた可能性を指摘した。特に、早打ちを仕掛ける戦略が挙げられていた」と言及した。

【関連記事】

【了】