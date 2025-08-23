大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、ムーキー・ベッツ内野手を外野に戻すべきではという意見が出ている。ベッツが打撃不振であること、現外野陣が攻守に芳しくないことなどが理由だが、現段階ではチームにそのような意向は全く無いようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「月曜日のコロラド・ロッキーズ戦は、右翼のテオスカー・ヘルナンデス外野手が2つの疑わしいフライを捕球できずにサヨナラ負けを喫した。その試合後、ベッツは球団事業部長のアンドリュー・フリードマンとデーブ・ロバーツ監督と会談したと報じられている。関係者によると、ベッツのスイングの状態や打席での感覚についてが話題の中心だったという」と言及。

続けて、「ロバーツ監督は、今季の残り試合でベッツを右翼に移す可能性については話し合っていないと付け加えた」としつつ、「聞いていない。右翼のことについては全く話していない。彼は苦境に陥っていた時に、聞きたくないことをたくさん言っていたので、当時はもしかしたら話していたかもしれない。でも、今はそのことについては話していない」というロバーツ監督のコメントを紹介している。

ベッツは過去に外野としてゴールドグラブ賞に6回輝いているが、外野でのプレーが再び見られることは当分無さそうだ。

