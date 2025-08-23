今日の運勢占い8月24日（日）12星座占いランキング第1位は乙女座（おとめ座）！ 今日のあなたの運勢は何位…!?

2025年8月24日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）8月24日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は乙女座（おとめ座）！ あなたの星座は何位……？調子の良い運気です。今日はあまり考えすぎず直感に従って選択、行動を心がけてみましょう。新しい服を着たり、いつもと違う髪型で過ごしたりするのも良さそうです。成長につながるような運気です。今日は専門分野を極めて、とことん深く学びを追究できると良さそうです。読書をするなど、視野を広げる時間を大切にしましょう。恋愛運が好調です。恋愛感情の有無にかかわらず、今日は好きな人、仲良くなりたいと思っている人と積極的なコミュニケーションを取っていきましょう。ラッキーカラーはピンク。人脈がテーマの日です。今日は出会いが広がりやすい日なので、積極的な人付き合いを大切にしていきましょう。気になるワードなどが出てきた場合は、メモに残しておくと良さそうです。対人運が好調です。今日は特に1対1の対話を大切にできると良い日なので、深い話をする機会も出てきそうです。普段はなかなか話せていないことも、この機会に話せると良さそうです。趣味が充実しやすく友達付き合いが広がっていくような運気です。最近連絡が取れていなかった友達などの顔が思い浮かんだら、連絡をしてみると良さそうです。仕事運が好調です。今日は集中して作業や仕事に取り組むことができそうです。やることは早めに終わらせて、夜は早めの就寝を心がけましょう。金運が好調です。今日は欲しいものがあれば購入すると良さそうですが、なるべく自己投資につながりそうなものを選択するようにしましょう。今日はマイペースな時間を大切にできると良い日です。のんびりとお家時間を過ごしたり、昼寝をしたり、あなた自身の心が求めていることを素直に選択してみましょう。内省がテーマの日。今日は今後の方向性の見直しや、これまでの振り返りに充てられると良さそうです。紙やスマホのメモを使って思考の整理をしてみるのもおすすめです。今日は特に聞き手に回ることを心がけて、積極的にコミュニケーションを取っていきましょう。人付き合いのなかで意外なヒントが得られそうです。今日は生活習慣を見直せると良い日です。無理のない範囲で構わないので、日々の生活のなかで体を動かす時間を作れないかを考えて、計画を立ててみましょう。今日は自分自身の心と向き合う時間を作りつつ、周りの人へ感謝の気持ちを持って過ごしてみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。