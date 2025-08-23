アイリスオーヤマは、軽い充電式スティッククリーナー「MagiCaleena」（マジカリーナ）シリーズの新製品「MagiCaleenaサイクロンクリーナー」を8月25日から順次、「MagiCaleena紙パッククリーナー」を8月29日から順次発売する。価格はいずれもオープンで、直販価格はともに38,280円。

MagiCaleenaサイクロンクリーナーを使っているところ

MagiCaleenaサイクロンクリーナーとMagiCaleena紙パッククリーナーは、フロアヘッドや延長パイプを含んで約1.1kgという本体の軽さを引き継ぎながら、高性能なDCブラシレスモーターの搭載と独自設計により、従来モデル（SCD-L3P）と比べ約2倍の吸引力を実現した。

ヘッドは自走式で操作しやすく、ヘッド裏の両端にはリブを斜めに配置した「きわまでヘッド」を新搭載。壁際と吸い込み口の隙間を軽減し、ゴミの吸い取り逃しを防ぐ。ヘッドには従来モデルと比べ約4倍に毛量を増加したブラシも採用し、カーペット奥の細かいゴミやほこりをかき出せて髪の毛も絡みにくいという。ブラシは取り外して水洗い可能。

MagiCaleenaサイクロンクリーナー

MagiCaleena紙パッククリーナー

サイクロンクリーナーは最大0.3Lの集じん容量で、本体サイズは幅240×奥行180×高さ950mm、重さは約1.1kg。紙パッククリーナーは専用紙パック50枚が付属し、集じん容量は0.3L。サイズは幅240×奥行215×高さ955mm、重さは約1.1kg（いずれもフロアヘッド・延長パイプ含む）。

2モデルとも電源は内蔵バッテリーで、充電は家庭用コンセントから専用スタンドを通じて給電される。連続使用時間は標準で約32分、ターボで約8分、自動で約16～60分。