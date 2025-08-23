大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、7月末が期限だったトレード市場では目立った動きを見せなかった。数少ない獲得選手の1人であるアレックス・コール外野手は不調が続いていたが、打撃コーチの助言で復調しつつあるようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同メディアは「ドジャースがワシントン・ナショナルズから獲得したコールは打撃で苦戦していた。彼はナショナルズでは72試合で打率.274だったが、ドジャース移籍後は最初の13試合で打率.174にとどまった。しかし、火曜日の夜に本調子を取り戻したようで、5打数4安打、1本塁打、2打点を記録した」と言及。

続けて、「コールはチームの打撃コーチ陣から指導を受け、それが最近の打撃での成功につながったと明かした」としつつ、「コーチからヒントをもらい、そのうちのいくつかをこの2日間で実際に実践した。それらはより良いポジションに立つための助けになっているし、これまでの自分のやり方との違いを感じた。この調子で続けていきたい」というコールのコメントを伝えている。

現在はマイケル・コンフォート外野手と併用されているコールだが、打撃面の向上が続けばレギュラー奪取も現実味を帯びそうだ。

【関連記事】

【了】